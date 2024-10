Rocío Quiroz emocionó a todo el jurado con su performance en el Cantando 2024: "Sublime"

Luego, Flavio Medonza sostuvo: "¿Sabés qué me pasa a mí con personas como vos? Digo: 'qué bueno que puedan llegar a un lugar como este y estén tus viejos mirándote'".

Ahí, Quiróz le respondió: "Es lo mejor. Siempre digo: 'yo soy lo que soy gracias a ellos'. Mis viejos me dieron todo lo que pudieron darme. Y siempre que hablo de ellos me emociono. Cuando tenés una mamá, un papá no los disfrutás, no valorás lo que dicen. Son lo más importante que tengo en mi vida".

Conmovido, Mendoza expresó: "Me emociona porque a mí me hubiera encantado tener a mis viejos cuando logré triunfar, en lo que se dice 'poder triunfar', porque hay muchos triunfos en la vida diferentes". "Cuano uno no abandona se logra esto", cerró el bailarín mostrando su puntaje que fue un 10.

Luego, Milett Figueroa dijo: "Gracias por traernos esto a la pista, porque ha sido sublime, ha sido hermoso. Quiero ponerte la mejor nota porque realmente te lo mereces y no voy a decir más". Instantes después mostró el cartel del puntaje con un 19.

Acto seguido, Marcelo Polino, el jurado más exigente, la evaluó con un 8. Después, en el VAR, La Bomba Tucumana, que le dio tres puntos más, aseguró: "Trajiste un momento muy precioso a la pista. Muy divino, muy sublime, muy mágico, puro sentimiento tu voz. Sos una gran artista y muy querida por el público".

Lowrdez, que también le puso tres puntos más, destacó: "Eligieron un tema dificilísimo. Saliste de tu zona de confort". Sandra Mihanovich, por último, afirmó: "Qué placer. Escuchar cantar sin pensar que estás cantando, solamente escuchando la emoción puesta al servicio de la música".

Interna familiar en el Cantando 2024: el durísimo cara a cara de Milett Figueroa y Mimi Alvarado

Se desató una fuerte Interna familiar en el Cantando 2024, América Tv, que tiene como protagonistas a Mimi Alvarado, pareja de Luciano El Tirri, y Milett Figueroa, novia de Marcelo Tinelli.

La dominicana cuestionó que la jurado salva a La Gata Noelia en el certamen y no a ella. A lo que la jurado le manifestó en un picante a cara que tuvieron ante la cámara del ciclo Intrusos.

"Quiero verte mejor, mi puntuación no es personal", le remarcó Milett en su rol de jurado. A lo que Mimí exclamo: "¡Loca, sálvame un día!".

"Tuvimos ciertos roces pero hemos comido juntas, nos contamos cosas, y veo que salva a la Gata. Digo loco: Milett es una basura lo que tu haces", añadió Mimi Alvarado.

Milett reaccionó al instante tras esos fuertes dichos: "Lamentable, palabras así no las pienso aceptar, yo sólo evalúo lo que veo acá".

"Más allá de todo a Milett acá la veo como una desconocida. No soy la peor que canta", dijo con desazón Mimí.

Y la jurado le reiteró: "No es mi problema que te duela lo de la Gata". "No puede controlar su ira, es más fuerte que ella, primero que se calme", concluyó la peruana tras el tenso cruce.

"Tengo diferencias, no estamos en armonía", reconoció después Alvarado sobre los roces que tiene con Figueroa en charla con Flor de la V y su equipo.