Rodrigo Lussich dio impactantes detalles sobre la relación de Yuyito González y Javier Milei: "Armado"

"No tengo una definición, me parece que puede ser todo re armado o capaz que están re enamorados. Y ella va a Olivos y pide canjes, es un personaje muy inescrutable. Les deben de bajar una línea, porque cuando se quiso ir un poco de boca, la frenaron”, remarcó.

Luego, sumó: “Es cierto que últimamente no hay apariciones públicas porque está viajando a la costa. No me animaría decir novia trucha, tampoco creo que Milei la necesite. A Fátima por ahí sí en la campaña. Me cierra más”.

Brenda Di Aloy reveló si Yuyito González y Javier Milei siguen juntos y el consejo que le dio sobre las redes

Brenda Di Aloy, quien está en el elenco de la obra Una familia de locos en Mar del Plata, habló con el ciclo Intrusos, América Tv, y se metió de lleno en el romance de su madre Yuyito González y el presidente Javier Milei.

"Lo que sé es que mi mamá y Javier están juntos", afirmó la actriz, despejando cualquier especulación de crisis en la pareja entre la ex vedette y el presidente.

Y sobre el uso de las redes sociales, Brenda confesó la charla que tuvo con su madre y el consejo que le dio en este particular momento que atraviesa su mamá de novia con Milei.

"Las redes sociales son un porcentaje muy chico de la vida real y siento que mamá está aprendiendo a manejar las redes en cuanto a su relación", indicó Brenda Di Aloy.

Y contó cuál fue el consejo que le dio a su mamá: "Yo algo que le dije y lo comparto es: 'no tenés que demostrar nada a nadie, no porque subas una foto va a significar que estás o no con él, vos viví tu vida y relación puertas para adentro. Después que la gente diga lo que quiera'".

"Sé que viene mi mamá a verme mañana (a la obra), no sé si Javier", indicó la ex Cantando 2024. Y sobre el año que vivió, comentó: "Fue un año hermoso pero a nivel sentimental fue un poco duro. Hoy volví a hacer Brenda después de separarme".

"No doy mucha pelota a los mensajes en redes, no me interesa un hombre que me quiera conquistar por redes", sentenció sobre los hombres que la buscan desde la virtualidad.