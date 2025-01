La llamativa reacción de Yuyito González cuando le preguntaron por los dichos de Graciela Alfano sobre Javier Milei

Embed

"Estoy espectacular, muy bien, excelente", aseguró González sobre el estado de su corazón. Claro que cuando le periodista le comentó las intensas versiones de crisis y separación, Yuyito reaccionó disparando visiblemente molesta: "No, por favor no me tires mala onda".

Fue allí que la cronista le hizo saber que era un buen momento para desmentirlas, pero la primera dama disparó tajante: "Yo ya no desmiento más nada, que digan lo que quieran. Yo vivo mi vida... Estoy enamorada y feliz".

En tanto, cuando Navarro quiso consultarle por los recientes dichos de Graciela Alfano sobre Javier Milei, Yuyito González estalló al grito de "¡No me interesa nada, los saludo. No me tires mala onda!", dando por terminada la entrevista y se fue sin más entre la gente.

En medio de los rumores de romance, Graciela Alfano desmintió haber hablado con Javier Milei

Los primeros días de enero, Graciela Alfano desmintió haber hablado con el presidente Javier Milei en Año Nuevo. "No hubo ningún contacto de ninguna índole con él", aseguró.

A través de sus redes sociales, la exvedette publicó un video e hizo su descargo luego de que la vincularan con la pareja de Yuyito González. "Bueno, no es mi costumbre dar este tipo de comunicados", comenzó diciendo Alfano.

"Mis contenidos son otros, con otra onda, con otra intención de amor, pero en este caso, teniendo en cuenta a las figuras involucradas, me parece que esta aclaración hace falta", siguió.

Acto seguido, afirmó: "Yo no envié ningún mensaje de Fin de Año a nuestro presidente, Javier Milei, ni lo contestó, ni hubo ningún contacto de ninguna índole con él".

"Así que dejemos de inventar, dejemos a la gente en paz, por favor, comuniquemos desde el amor y no desde la falsedad. Los quiero y los bendigo como siempre", cerró la actriz y modelo.