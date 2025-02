El fervoroso chape entre Marina Calabró y Rolando Barbano en su primer pase al aire en A24

Lo cierto es que sobre el final del noticiero a las 14:30, en el pase con Soledad Larghi y Rolando Barbano que ya estaban listos para tomar la posta de la programación con Código de noticias, Marina y Rolando sorprendieron al aire con un apasionado beso en vivo.

"Es muy rato estar a distancia", dijo Marina. Y luego de ver la postura seria de Barbano, se acercó casi corriendo hacia donde estaba a pocos metros y se dieron un romántico beso. "Te amo", le dijo él.

"¡Qué lindo que es el amor!", reaccionó Larghi ante la romántica escena en pleno estudio. Y Pastor dijo entre risas: "Nos vemos chau, hasta luego".

"¡Quédense! ¡Quédense!", comentó Marina Calabró sonriente tras el romántico primer pase en vivo con el noticiero de su pareja. "Para que haya energía", dijo Barbano, y contó que en la noche del domingo "concentraron" para estar óptimos para el estreno de sus ciclos y no durmieron juntos.

Marina Calabró se quebró en vivo al hablar de la muerte de Jorge Lanata: "Creía en el milagro"

A dos semanas de la muerte del periodista Jorge Lanata, las internas de su familia siguen dando que hablar y en medio de un debate sobre el tema en DDM, América Tv, la conductora Marina Calabró no pudo contener el llanto.

“Me recontra cuesta hablar de Lanata y creo que se me nota la incomodidad. Por eso cuando falleció, si bien me agarró afuera, decidí no dar notas. No por desplante a ningún colega, sino porque me pareció que era el momento para que hablaran sus realmente cercanos”, comenzó diciendo.

Luego, reconoció: “Yo no era su amiga, fui su compañera de trabajo durante nueve temporadas y me dio un lugar con un lucimiento que pocos me han dado. Siempre será un antes y un después para mí”.

“Me recontra duele su partida porque no hubo despedida. No nos pudimos despedir de Jorge porque un 14 de junio pasó lo que pasó y no lo vimos más. Creo que todavía no tengo digerida ni asumida su muerte porque es como si hubiera pasado, salía de todas", siguió entre lágrimas.

Además, citó una frase de Elba Marcovecchio y expresó: "Yo también creía en el milagro, y sabía, porque hablé con algunos médicos, que Jorge no salía. Pero lo sabía racionalmente, íntimamente creía en la posibilidad del milagro”

“Me cuesta hablar de esta mugre familiar. Lamento que esté Manguel metida en el medio, por la que tengo un cariño, lamento que Elba se haya sentido así, lamento que sus hijas la estén pasando mal. Me parece una porquería”, reafirmó."