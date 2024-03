Roly Serrano en terapia intensiva tras sufrir un grave accidente en la ruta

Embed

El Director Médico del Hospital Municipal de Baradero, Carlos Baliela, indicó que Roly Serrano ingresó lúcido al nosocomio pero que se descompensó con el correr de los minutos.

Luego de realizarse estudios, los profesionales que lo atendieron en urgencias determinaron su traslado a la sala de mayores cuidados. Las primeras informaciones indican “un traumatismo de tórax y un traumatismo de cráneo” y “con pronóstico reservado”.

El sitio Teleshow informó en charla con el representante del actor, Jorge Alberto Gómez, que se espera que Roly sea trasladado próximamente al Instituto Médico de Alta Complejidad, IMAC.

Roly Serrano

Roly Serrano y su lucha contra la obesidad: cuántos kilos bajó en la cuarentena

Con esfuerzo y tenacidad, Roly Serrano sigue luchando contra el sobrepeso. Y en medio de la cuarentana por coronavirus, el actor reveló que logró perder 22 kilos. Hace unos años, Roly hizo de Diego Maradona en la película "Juventud". Y fue gracias a ese personaje donde hizo un click para mejorar su estilo de vida.

"Muchas veces se nos hace difícil a los actores interpretar a algunos personajes y mucho más difícil cuando es un personaje que aún está vivo, y sobre todo una figura como Maradona. Yo he tenido el honor y la suerte de haber sido reconocido en muchas partes del mundo por ese trabajo, pero interpretar a Diego fue un momento muy especial en mi carrera porque inclusive hasta yo tomé conciencia en una cuestión de salud", comenzó diciendo Serrano en un live para PrimiciasYa.

Embed

Y luego agregó: "El momento que yo hago de Diego es ya grande y enfermo, y de pronto había un paralelismo también en mi proceso de vida en verme grande, yo tengo 5 años más que él... Y me dije 'Epa, cómo estoy yo?'... Y de ahí empezar cuidarme, fue un espejo muy importante y un momento muy groso interpretar a Diego. Agradezco muchísimo ese regalo que me hicieron".

Sobre cómo fue transitar la cuarentena, dijo: "Al principio me agarró una gastroenteritis terrible y estuve como dos semanas haciendo una dieta muy fuerte y bajé como 8 kilos. Y desde ahí me empecé a sentir mejor y mejoré mi alimentación, eso implica que en todos estos meses, durante la cuarentena, bajé 22 kilos. Me siento muy bien ahora".

"Me acostumbré mucho a cocinarme yo y mejoré mucho con mi alimentación. Yo tenía un problema de apnea de sueño, no dormía bien y ahora duermo muy bien. Yo me llegaba a dormir hasta haciendo una nota, la última fue cuando fui al programa de Pamela David y esperando para salir al aire, me dormía. Yo iba de gira con la obra de teatro Casa Valentina y me dormía en la ruta a veces, eso era grave. Pero la salud es importante y ahora estoy mucho mejor", resaltó Roly, quien no da brazo a torcer en su lucha contra el sobrepeso.