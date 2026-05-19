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¡Que momento! A una famosa le pisaron el vestido en los Martín Fierro 2026 y así reaccionó

Una figura vivió una situacion desafortunada en la alfombra roja de los premios Martín Fierro 2026.

19 may 2026, 00:05
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¡Que momento! A una famosa le pisaron el vestido en los Martín Fierro 2026 y así reaccionó

¡Que momento! A una famosa le pisaron el vestido en los Martín Fierro 2026 y así reaccionó

La alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2026 no solo fue escenario de looks deslumbrantes y reencuentros inesperados. También tuvo su momento de tensión involuntaria protagonizado por Gimena Accardi. La actriz, una de las figuras de la noche, vivió un incidente desafortunado mientras posaba para las cámaras: alguien le pisó el vestido en plena sesión de fotos.

El momento fue captado en video y compartido por la cuenta @somoschisme en X, donde rápidamente se viralizó. En las imágenes se puede ver la reacción de sorpresa de Gimena al sentir el tirón en su vestido, aunque la situación no pasó a mayores: la persona responsable le pidió disculpas de inmediato y todo volvió a la normalidad en cuestión de segundos.

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Un susto pasajero para la actriz, que tuvo una noche para el recuerdo: Accardi se consagró como Mejor Actriz en la ceremonia por su trabajo en La voz ausente, la miniserie de El Trece que llegó a la gala como la producción más nominada de la noche.

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¿Cuál fue la famosa que se infiltró en los Martín Fierro sin credencial?

La noche del Hotel Hilton también tuvo su cuota de humor antes de que arrancara la ceremonia. Pamela David, conductora de Desayuno Americano, estuvo presente en la previa de los Martín Fierro 2026 mostrando el detrás de escenas para A la Tarde, recorriendo la alfombra roja y los preparativos de la gran fiesta de la televisión argentina.

La presentadora se dio el gusto incluso de probar parte del catering, incluyendo un roll de pistacho de los primeros en llegar al lugar.

El momento desopilante llegó cuando Pamela intentaba subirse a las escaleras mecánicas que la llevaban al salón principal. Un miembro de la organización la frenó y le preguntó: "¿Tenés la credencial 'all access'?". La conductora tuvo que reconocer que la había dejado olvidada en su habitación.

Lejos de quedarse paralizada, Pamela salió del paso con humor y rapidez: "La tengo abajo. Ya te la doy... ya te la doy", le respondió al joven de seguridad, y finalmente logró continuar su recorrido por el Hilton.

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