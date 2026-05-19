¡Que momento! A una famosa le pisaron el vestido en los Martín Fierro 2026 y así reaccionó

¿Cuál fue la famosa que se infiltró en los Martín Fierro sin credencial?

La noche del Hotel Hilton también tuvo su cuota de humor antes de que arrancara la ceremonia. Pamela David, conductora de Desayuno Americano, estuvo presente en la previa de los Martín Fierro 2026 mostrando el detrás de escenas para A la Tarde, recorriendo la alfombra roja y los preparativos de la gran fiesta de la televisión argentina.

La presentadora se dio el gusto incluso de probar parte del catering, incluyendo un roll de pistacho de los primeros en llegar al lugar.

El momento desopilante llegó cuando Pamela intentaba subirse a las escaleras mecánicas que la llevaban al salón principal. Un miembro de la organización la frenó y le preguntó: "¿Tenés la credencial 'all access'?". La conductora tuvo que reconocer que la había dejado olvidada en su habitación.

Lejos de quedarse paralizada, Pamela salió del paso con humor y rapidez: "La tengo abajo. Ya te la doy... ya te la doy", le respondió al joven de seguridad, y finalmente logró continuar su recorrido por el Hilton.