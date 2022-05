Romina Gaetani y Facundo Arana llegaron a un acuerdo y le pusieron fin al conflicto

A la reunión, Arana llegó acompañado de su esposa, María Susini, quien ocupó un cuarto del hotel y no fue parte del encuentro. En una nota con LAM (América), Fernando Burlando e Ignacio Trimarco dieron detalles de la mediación.

“Es un encuentro armónico”, informó Burlando, abogado de Facundo Arana.

“Están charlando y limando asperezas. Hablaron de sus ganas de hacer cosas juntos, Facundo quería explicar y comprender todo lo que había sucedido”, agregó Burlando.

A su vez, Trimarco afirmó que la reunión era “para dejar atrás todo lo dicho”. Un rato antes, Burlando dijo que apenas se vieron, Arana y Gaetani "comenzaron a tirarse flores".

Además, en el programa que conduce Ángel de Brito mostraron la foto de lo que fue el encuentro entre ambos actores.

Maju Lozano opinó de la defensa de María Susini a Facundo Arana

Romina Gaetani desató la polémica tras declarar en LAM (América) que Facundo Arana había tenido "comportamientos violentos", después de estas declaraciones, Maju Lozano también salió a contar su experiencia personal con el actor.

En una nota con Intrusos (América), la conductora se refirió a la fuerte defensa de María Susini a su esposo. “Yo hablé de algo que me pasó a mí, no me voy a meter en todo lo demás. No siento que tenga derecho, ni soy una opinóloga. María es la mujer de Facundo, ¿cómo no lo va a defender?”, comenzó diciendo la periodista.

“Cómo vive la experiencia cada uno es respetable. Me parece genial que haya salido María, es su mujer y él es el papá de sus hijos. Cada uno sabe cómo y qué hace”, agregó.

En cuanto a cómo repercutió este tema en su vida, Maju se sinceró: “Yo me angustio, no entiendo mucho el juego. Aún trabajando en los medios hay cosas que te sorprenden”.

Además, habló de la posibilidad de que Arana le envíe una carta documento. “Yo no soy una persona que tenga miedo. No me muevo con miedo. No tengo miedo porque no hay nada. Simplemente conté algo que me había pasado a mí y que me llamó la atención”, respondió Majo de manera contundente.

“Si hay algo que no tengo es miedo. Cuando uno va con la verdad, va con la verdad. Si yo tengo que poner un abogado para defenderme es porque algo hice mal”, cerró Maju Lozano.