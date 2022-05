Maju Lozano opinó de la defensa de María Susini a Facundo Arana

“Cómo vive la experiencia cada uno es respetable. Me parece genial que haya salido María, es su mujer y él es el papá de sus hijos. Cada uno sabe cómo y qué hace”, agregó.

maria susini facundo arana 3.jpg

En cuanto a cómo repercutió este tema en su vida, Maju se sinceró: “Yo me angustio, no entiendo mucho el juego. Aún trabajando en los medios hay cosas que te sorprenden”.

Además, habló de la posibilidad de que Arana le envíe una carta documento. “Yo no soy una persona que tenga miedo. No me muevo con miedo. No tengo miedo porque no hay nada. Simplemente conté algo que me había pasado a mí y que me llamó la atención”, respondió Majo de manera contundente.

“Si hay algo que no tengo es miedo. Cuando uno va con la verdad, va con la verdad. Si yo tengo que poner un abogado para defenderme es porque algo hice mal”, cerró Maju Lozano.

Facundo Arana y Romina Gaetani se volverán a ver después de las polémicas acusaciones de la actriz

Después de la polémica que se desató por las declaraciones que hizo Romina Gaetani en LAM (América) sobre Facundo Arana, donde lo acuso de haber tenido "comportamientos violentos", los actores volverán a cruzarse para intentar llegar a un acuerdo, según informó Maite Peñoñori en Intrusos.

Después de todo lo que estás declaraciones desataron, Arana tomó la decisión de no hablar públicamente y recurrió al patrocinio legal de Fernando Burlando para defenderse de tan delicada acusación.

En ese marco, Maite contó: "Facundo Arana y Romina Gaetani se van a encontrar esta noche en un lugar neutro. También van a estar los abogados, Ignacio Trimarco y Diego Suárez (letrados de la actriz) … Burlando (abogado del actor) quería calmar las aguas".

"Van a tratar de lograr un acercamiento. Van a tratar de ponerse de acuerdo y evitar que esto llegue a una instancia judicial", informó la panelista de América.