Romina Uhrig expuso a los futbolistas casados que intentan conquistarla: "Quieren devorar"

"No sé por qué. ¿¡Qué les pasa!? Son como zombies queriendo devorar. Después ves las fotitos de amor (con sus parejas) en las redes", lanzó, indignada, en el programa de Flor de la V, aunque evitó dar nombres y cuidarlos.

La ex GH dejó en claro que no le parece bien salir con hombres casados. "Me da imponencia. Mucha bronca", comentó al referirse a los jugadores con pareja que intentan llegar a ella.

Feliz con su presente profesional, Romina avanza para crecer como una figura de la calle Corrientes y se muestra poco preocupada entablar una nueva relación en lo inmediato.

De Gran Hermano al teatro: las fotos de Romina Uhrig en su debut como vedette con Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti

Semanas atrás, Miguel Ángel Cherutti y Nito Artaza debutaron a la sala llena con Toy sin plata, en el Teatro Astral, un espectáculo con el que celebran los 30 años que pasaron desde la primera vez que trabajaron juntos.

La obra cuenta con la participación especial de Adriana Brodsky y las actuaciones de Tamara Bella, Belén Di Giorgio, Flor Jhazz y la ex Gran Hermano Romina Uhrig, que debutó como vedette.

El prestigioso grupo Pampas Bravas, acompañados por la talentosa Flor Marcasoni, completan el elenco de esta propuesta teatral con imitaciones, música y mucho humor.

El espectáculo es un compendio de lo mejores de Artaza y Cherutti, dos emblemas del teatro. Juntos protagonizaron títulos inolvidables como: "Las cosas del Joder", "Nación Imposible", "La Dama y los vagabundos", "Tetánic", "Lo que el Turco se llevó", "Cantando bajo la deuda", "Inigualables", donde trabajaron con las artistas más reconocidas desde Moria Casán, Isabel Sarli, Graciela Alfano, Graciela Borges, Carmen Barbieri, entre otras divas.

Crédito: RS Fotos.