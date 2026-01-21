A24.com

HASTA LAS MANOS

¿A punto de blanquear? La frase de Chechu Bonelli sobre su vínculo con Facundo Pieres que la dejó expuesta

Chechu Bonelli habló sobre las versiones que la vinculan con Facundo Pieres y, entre risas e incómodas respuestas, lanzó una frase que la expuso.

21 ene 2026, 16:50
Este miércoles, en Puro Show (El Trece), Chechu Bonelli enfrentó las versiones que la vinculan sentimentalmente con Facundo Pieres, ex de Zaira Nara. La modelo habló sin vueltas sobre las imágenes que se filtraron días atrás, donde se la veía cenando con el polista en Cariló.

"Es lo que vieron, simplemente una cena, qué sé yo", comenzó diciendo Bonelli, intentando restarle importancia a la situación.

Consultada sobre su amistad con Pieres, explicó: "Lo conozco desde el 2008". Ante la repregunta del cronista sobre el tipo de amistad que los une, la modelo se mostró incómoda y respondió con evasivas: "Me pedís mucho detalle que no te puedo responder, no te lo puedo dar".

El periodista insistió en saber más y ella aclaró: "Porque hoy es eso. Somos amigos, compartimos unos mates en Punta del Este. Compartí una cena que fue lo que vieron y no tengo mucho más para decir".

Sin embargo, los rumores crecieron a partir de lo que algunos testigos aseguraron haber visto. "Los informantes le decían a Pochi que hay gestos que dicen cosas. Gestos que dicen cosas: sonrisitas, los mirabas como nubilada", le comentó el cronista. Bonelli no dudó en reconocer: "Es que un chico hermoso, Facu. Candidatazo, olvidate".

Cuando le preguntaron directamente si había pasado algo entre ellos, la modelo respondió con una risa nerviosa: "Tengo que salir al aire. No te puedo responder tampoco esa pregunta. Hay preguntas que no tienen respuesta".

Por último, ante la consulta sobre si Pieres le gusta, Bonelli fue contundente: "Es una bomba, sí, me encanta. Me parece un candidatazo".

Cómo fue la romántica cena de Chechu Bonelli y Facundo Pieres en Cariló

Hace unos días, Yanina Latorre sorprendió al revelar que Chechu Bonelli y Facundo Pieres, ex de Zaira Nara, habían sido vistos compartiendo tiempo juntos en una playa de Punta del Este.

El tema volvió a tomar fuerza en Puro Show (El Trece), cuando Pochi de Gossipeame presentó nuevas imágenes del polista y la modelo cenando en Cariló, nada menos que "en la vereda de un famoso restaurant". La panelista describió la situación: "Estaban tomándose un vinito. Me cuentan que estaban a pura sonrisita", y añadió: "Lo que me decía la gente que los vio es que no se veía una cena de dos amigos".

Por su parte, Pampito aportó más datos sobre el encuentro y señaló: "La información que a vos te llega es: él viajó a Cariló exclusivamente para ver a Chechu Bonelli y tener esta 'cena romántica' vamos a poner nosotros".

Por último, Pochi destacó un detalle que generó aún más comentarios: en una de las fotos, Bonelli aparece con "cara de enamorada", lo que alimenta las versiones de que entre ambos podría estar naciendo un romance.

