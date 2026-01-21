¿A punto de blanquear? La frase de Chechu Bonelli sobre su vínculo con Facundo Pieres que la dejó expuesta

Sin embargo, los rumores crecieron a partir de lo que algunos testigos aseguraron haber visto. "Los informantes le decían a Pochi que hay gestos que dicen cosas. Gestos que dicen cosas: sonrisitas, los mirabas como nubilada", le comentó el cronista. Bonelli no dudó en reconocer: "Es que un chico hermoso, Facu. Candidatazo, olvidate".

Cuando le preguntaron directamente si había pasado algo entre ellos, la modelo respondió con una risa nerviosa: "Tengo que salir al aire. No te puedo responder tampoco esa pregunta. Hay preguntas que no tienen respuesta".

Por último, ante la consulta sobre si Pieres le gusta, Bonelli fue contundente: "Es una bomba, sí, me encanta. Me parece un candidatazo".

Embed

Cómo fue la romántica cena de Chechu Bonelli y Facundo Pieres en Cariló

Hace unos días, Yanina Latorre sorprendió al revelar que Chechu Bonelli y Facundo Pieres, ex de Zaira Nara, habían sido vistos compartiendo tiempo juntos en una playa de Punta del Este.

El tema volvió a tomar fuerza en Puro Show (El Trece), cuando Pochi de Gossipeame presentó nuevas imágenes del polista y la modelo cenando en Cariló, nada menos que "en la vereda de un famoso restaurant". La panelista describió la situación: "Estaban tomándose un vinito. Me cuentan que estaban a pura sonrisita", y añadió: "Lo que me decía la gente que los vio es que no se veía una cena de dos amigos".

Por su parte, Pampito aportó más datos sobre el encuentro y señaló: "La información que a vos te llega es: él viajó a Cariló exclusivamente para ver a Chechu Bonelli y tener esta 'cena romántica' vamos a poner nosotros".

Por último, Pochi destacó un detalle que generó aún más comentarios: en una de las fotos, Bonelli aparece con "cara de enamorada", lo que alimenta las versiones de que entre ambos podría estar naciendo un romance.