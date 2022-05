Rusherking habló como nunca de su incipiente noviazgo con la China Suárez

"Me enamora mucho cómo es ella conmigo", agregó el talentoso trapero, oriundo de Santiago del Estero.

"Nos conocimos en una fiesta. Nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los boludos. Yo no sabía si avanzar, soy muy respetuoso y no me gusta pasarme. Veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza. Ahí no avanzamos. Pero después empezamos a hablar", contó el cantante en el ciclo de Telefe.

Luego, Rusherking reveló que en mayo estuvo con la China Suárez en Madrid, cuando ella fue a los Premios Platino: "Yo me fui a Madrid. Ahí la vi. Después volvimos a la Argentina y nos estamos conociendo".

El romántico ida y vuelta de Rusherking y La China Suárez

Todo parece indicar que La China Suárez está viviendo una historia de amor con el ex de María Becerra, el cantante Rusherking.

Según trascendió, el artista fue a cenar a la casa de la actriz, fueron a una fiesta juntos y hasta se los vio saliendo de un hotel después de pasar la noche allí.

En las últimas horas, La China y Rusherking tuvieron un romántico intercambio en Instagram.

El artista anunció que el lanzamiento de su último trabajo, Bandido, y la actriz comentó: "Mi fav". Enseguida, el muchacho le respondió con el emoji de dos corazones y la siguiente frase: "Gracias Chinita".

Al parecer, La China y Rusherking ya no ocultan la buena onda que hay entre ellos.