La tajante respuesta de Benjamín Vicuña al hablar de su ex, la China Suárez

“No hablo. No voy a hablar de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde. Las cosas que debemos hablar, tenemos una forma y listo. El resto… no puedo salir a comentar cosas que la verdad que no me corresponden”, indicó Vicuña a LAM.

“Yo no hablo más. No hablo de ella. Es un tema que ya está cerradísimo así que… que ella busque su forma, pero no hablo más. Se acabó. No hablo de ella. Creo que ella es una mujer adulta”, agregó.

Y, para terminar para siempre con estas preguntas, el actor chileno fue más que tajante: "Ya es una mujer adulta", dejando toda la responsabilidad de lo que le sucede a ella.

La firme aclaración de La China Suárez sobre su rol de madre

La China Suárez y Rusherking viven un apasionado romance y las cámaras de LAM, América TV, registraron la salida de la actriz y el cantante de un hotel luego de pasar la noche juntos.

El martes, La China Suárez apareció en redes sociales e hizo un fuerte descargo en contra del programa que conduce Ángel de Brito y aseguró que le iniciará acciones legales a Yanina Latorre, quien le respondió de una manera muy contundente.

Durante el programa del martes, tanto el conductor de LAM como la panelista expusieron su punto de vista y manifestaron que lejos de tener algo “personal” ellos cuentan cómo fueron las cosas.

En este sentido, Yanina Latorre manifestó: “En mi caso yo hice un laburo periodístico. No es ni hostigamiento, ni obsesión ni nada, porque era en un momento del WandaGate que Wanda y Mauro eran la noticia”.

Luego, lanzó de forma filosa: “No entiendo cuando se pone en victima. No entiendo, Pampita no fue víctima, Wanda no fue víctima. Ella tendría que ir a un psicólogo. Acá hay información u hay pruebas. Esto no es hostigamiento”.

Y continuó: “Ella fue quien la llamó a Wanda y le dijo sácame de esto, blanqueame la imagen. Está todo, están los chats, están los audios y las fotos de ella desnuda”. En ese momento Ángel de Brito redobló la apuesta y agregó: “Mostraremos todo y en caso de que se llegue a un juicio, citaremos a Wanda a Pampita”.