Sabrina Rojas contó si hubo chape o no con Luciano Castro: "Hay veces que..."

“¿Pero de qué hablan? Esto es extraordinario, por el amor de Dios. Hace tres años no lo volví a chapar nunca más a Castro, nunca más. ¡Estoy indignada! Me indigna”, sentenció la actriz y conductora en el programa que anima junto a Augusto Tartufoli en América Tv.

“Primero que ya digo ‘no explico más nada ¿Quieren creer que chapo con él? Créanlo’. Me causa mucha curiosidad de dónde nace una mentira. Vino una paisajista a mi casa, re bajo perfil. Y vino Luciano. Claro que nos saludamos, pero no nos besamos”, explicó Sabrina Rojas.

Además, dio detalles de cómo es la relación diaria con el padre de sus hijos: “Hay veces que ni nos saludamos y otras que nos abrazamos y le digo ‘estás fachero hoy’. Eso es todo. ¡No hacemos más nada!".

"Hay veces que digo ‘que digan lo que quieran’, y otras que me indigno porque parece que estamos ocultando algo y que le estamos haciendo algo a su ex a propósito (por Flor Vigna)”, dejó en claro.

Y cerró contundente aclarando que no existió tal beso entre los dos: “No me besé con Castro, hace años que no me beso, ni ganas de besarlo, pero ni ganas”.

Sabrina Rojas cumplió 44 años: la sorpresa que le dio Luciano Castro junto a sus hijos

El 6 de mayo Sabrina Rojas cumplió 44 años y apenas comenzado su día recibió una gran sorpresa: fue sorprendida recién levantada por Luciano Castro y sus hijos, Esperanza y Fausto.

La actriz y conductora de Pasó en América, América TV, bajó las escaleras de su casa y allí se dio cuenta de la sorpresa que le preparó su familia.

Sabrina fue recibida por el canto de feliz cumpleaños de su ex pareja y sus hijos y también se observaban bolsas con regalitos y una torta sobre la mesa.

Fue ella misma quien registró ese lindo momento en un video en sus historias de Instagram. “¿Más felicidad que despertarme así?”, expresó conmovida al comenzar su día.

Luego, en su feed de Instagram, Sabrina Rojas comentó sobre su cumpleaños y cómo la encuentra en estos momentos: "Shhhh, hoy cumplo 44. Hola 44, me agarraste impensadamente sola e inimaginablemente plena. Llegaste siendo más yo que nunca, sintiéndome toda poderosa y orgullosa de mi, tengo todo lo que soñé".

"No necesito nada más. Soy muy feliz porque desde hace varios meses la vida se me fue poniendo mas buena. Así que 44 no te pido más que seguir así… Feliz cumple y feliz todo para mi", cerró su mensaje.