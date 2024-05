Encontraron a Luciano Castro y Sabrina Rojas en una situación íntima: ¿volvió el amor?

Embed

"Luciano estaba en la casa de Sabrina... hasta ahí todo bien porque se llevan bien y se ven por los chicos. En un momento, esta persona los vio besarse", detalló la periodista en el programa de Flor de la V.

Augusto Tartúfoli, que estuvo de invitado en Intrusos, fue por más y le avisó a su compañera de Pasó en América que deberá responder por este asunto. "Hoy, Sabrina, vas a tener que dar explicaciones", advirtió.

Sabrina Rojas cumplió 44 años: la sorpresa que le dio Luciano Castro junto a sus hijos

El 6 de mayo Sabrina Rojas cumplió 44 años y apenas comenzado su día recibió una gran sorpresa: fue sorprendida recién levantada por Luciano Castro y sus hijos, Esperanza y Fausto.

La actriz y conductora de Pasó en América, América TV, bajó las escaleras de su casa y allí se dio cuenta de la sorpresa que le preparó su familia.

Sabrina fue recibida por el canto de feliz cumpleaños de su ex pareja y sus hijos y también se observaban bolsas con regalitos y una torta sobre la mesa.

Fue ella misma quien registró ese lindo momento en un video en sus historias de Instagram. “¿Más felicidad que despertarme así?”, expresó conmovida al comenzar su día.

Luego, en su feed de Instagram, Sabrina Rojas comentó sobre su cumpleaños y cómo la encuentra en estos momentos: "Shhhh, hoy cumplo 44. Hola 44, me agarraste impensadamente sola e inimaginablemente plena. Llegaste siendo más yo que nunca, sintiéndome toda poderosa y orgullosa de mi, tengo todo lo que soñé".

"No necesito nada más. Soy muy feliz porque desde hace varios meses la vida se me fue poniendo mas buena. Así que 44 no te pido más que seguir así… Feliz cumple y feliz todo para mi", cerró su mensaje.