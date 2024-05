Sabrina Rojas cumplió 44 años: la sorpresa que le dio Luciano Castro junto a sus hijos

Sabrina fue recibida por el canto de feliz cumpleaños de su ex pareja y sus hijos y también se observaban bolsas con regalitos y una torta sobre la mesa.

Fue ella misma quien registró ese lindo momento en un video en sus historias de Instagram. “¿Más felicidad que despertarme así?”, expresó conmovida al comenzar su día.

Luego, en su feed de Instagram, Sabrina Rojas comentó sobre su cumpleaños y cómo la encuentra en estos momentos: "Shhhh, hoy cumplo 44. Hola 44, me agarraste impensadamente sola e inimaginablemente plena. Llegaste siendo más yo que nunca, sintiéndome toda poderosa y orgullosa de mi, tengo todo lo que soñé".

"No necesito nada más. Soy muy feliz porque desde hace varios meses la vida se me fue poniendo mas buena. Así que 44 no te pido más que seguir así… Feliz cumple y feliz todo para mi", cerró su mensaje.

sabrina rojas cumpleaños.jpg

El insólito fallido de Sabrina Rojas en vivo al referirse a su vínculo con Luciano Castro: "Mi..."

Sabrina Rojas tuvo un tremendo fallido al aire al referirse a su ex pareja Luciano Castro en el programa Pasó en América. Fue cuando se repasaba lo que contó el actor horas antes en A la tarde, América TV, ante la presencia de los medios que fueron en busca de su testimonio.

“Lo vi tranquilo. Evidentemente, yo creo que fue a lo de Elizabeth (en Olga que se transmite por Youtube) a divertirse y se olvidó que, al salir, iba a tener más cámaras. Luciano habrá dicho ‘bueno, ya está, estoy acá, no puedo esquivarlas’”, comenzó su análisis la conductora.

“De verdad, él está haciendo un éxito en la calle Corrientes, que se llama El Beso, que es una comedia hermosa y la tienen que ir a ver. Es con Luciano Cáceres, con Mónica Antonópulos y Mercedes Funes. Es una comedia muy hermosa y a veces es una pena que él, al enojarse tanto, no llega a venderla”, continuó.

Y luego llegó el momento de inesperado error al aire al referirse al padre de sus hijos Esperanza y Fausto: “Sí, paso el chivo. Le tiene que ir bien a mi marido porque es el pan de mis hijos… a mi ex marido”.

Ahí, Tartu no dejó pasar el término con que Rojas habló de Castro y la conductora aclaró al instante que aún siguen casados: “¿Dije marido? Sí, dije marido. No, pará, voy a decir algo, estoy casada legalmente".

"Escuchame una cosa, córtenme de nuevo. No se puede cortar, ¿no? Pará, voy a aclarar algo, legalmente somos marido y mujer porque no estamos divorciados, así que utilicé bien el término", siguió fundamentando Sabrina Rojas.

Y cerró el tema: "Nosotros estamos casados y no divorciados. Separados, pero no divorciados. Estamos casados legalmente, pero no nos divorciamos. Entonces sigue siendo mi marido y si a mi marido le va bien, a mis hijos le va bien. O sea, a mí me interesa que ‘El gordo’ sea feliz y que facture. Así que vayan a ver El Beso, se los pido por favor”.