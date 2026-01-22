La fuerte amenaza de Fernando Carrillo a Catherine Fulop y un aviso inquietante: "Tengo videos de ella"

Impactada por lo que estaba escuchando, Moria no dudó en interrumpirlo para pedir precisiones: “¿Videos pornos?”. Lejos de retroceder o bajar el tono, Carrillo redobló la apuesta con una declaración aún más polémica: “Aunque en los videos que yo pudiese publicar de Catherine se ve increíble, se ve bellísima, yo soy un caballero y jamás los he publicado. Pero si vuelve a hablar de mí, voy a tener que publicarlos”.

El descargo del actor no terminó allí. Visiblemente alterado, también se refirió a Fulop de manera despectiva, la calificó de “vendepatria” y dejó en claro que no desea mantener ningún tipo de vínculo con ella. “No tengo absolutamente nada que hablar con esa señora. Que se dedique a su familia y a trabajar por su país”, sentenció Carrillo, cerrando un momento televisivo que generó estupor y promete seguir sumando repercusiones.

Cómo fue el duro cruce entre Fernando Carrillo y Cinthia Fernández por el chavismo en Venezuela

Dos semanas antes, La mañana con Moria (El Trece) ya había quedado en el centro de la polémica por un episodio cargado de tensión que se desató en pleno vivo y que todavía sigue generando repercusiones. El invitado era Fernando Carrillo y la entrevista tomó un giro inesperado cuando el actor venezolano decidió manifestar sin rodeos su apoyo al chavismo, una postura que detonó un enfrentamiento feroz con Cinthia Fernández.

Desde el primer momento, las declaraciones de Carrillo provocaron incomodidad en el estudio. El actor negó de manera tajante la existencia de torturas y desapariciones forzadas en Venezuela y sostuvo que, desde hace años, su pensamiento político le habría cerrado múltiples puertas laborales. “Por mi postura política desde hace 20 años me han sancionado en todos los canales de televisión”, aseguró con visible enojo. En esa misma línea, redobló la apuesta y agregó: “A los que le hice ganar cientos de millones de dólares, nada más por ejercer mi opinión. Eso sí es una dictadura comunicacional”.

Lejos de bajar un cambio, Carrillo interrumpió el ida y vuelta para hacer una aclaración personal que terminó por desatar el escándalo. “Pero disculpen de verdad que me están entrando muchas llamadas porque hoy, día de Reyes, es mi cumpleaños”, lanzó. Esa frase fue la chispa final para Cinthia Fernández, que no ocultó su indignación y le respondió con dureza: “Los reyes magos no te trajeron empatía, no te trajeron respeto por todas estas personas, por todo tu pueblo”.

El clima se volvió aún más áspero cuando Carrillo acusó a la panelista de no saber debatir. “Así no puedo porque me están interrumpiendo constantemente. Pero no sabés debatir, no me dejan desarrollar las ideas. A vos no te enseñaron a respetar a una persona que piense diferente a vos”, disparó, visiblemente molesto. Acto seguido, lanzó una frase que generó rechazo inmediato en el estudio: “Ustedes en su gobierno le besan las nalgas a Donald Trump y nosotros estamos en contra de Donald Trump. Ustedes creen que los zurdos somos unos zurdos de mierda, como me han dicho varias veces, desde Argentina”.

La respuesta de Cinthia Fernández fue letal y sin ningún tipo de filtro. “A mí me parecés un asco y sos un acosador, tenés una condena del año 2015, sin contar todas las chicas del Bailando que acosó y que se quejaron de él”, lanzó, dejando a todos en shock.

Lejos de retractarse, Carrillo cerró con un mensaje político dirigido a sus compatriotas: “A todos mis compatriotas les digo que es hora de volver a Venezuela para que saquemos este país adelante y vamos a hacer una potencia mundial próximamente”. Incluso fue más allá y aseguró: “Cuando haya unas elecciones abiertas va a arrasar el chavismo, porque ahora mucha gente sabe que la culpa de todo esto es de las personas que han pedido invasión y bombardeo”.

Sin embargo, el último cruce quedó nuevamente en manos de Fernández, que apeló a cifras concretas para refutarlo: “Te lo estoy diciendo exactamente, hay en Venezuela 36.800 personas torturadas. ¿Eso es un espejismo, eso es algo de una sensación, es una imaginación?”.