Sabrina Rojas dio detalles de su nueva relación tras blanquear en las redes: "Tenemos algo lindo"

“Yo no siento que haya blanqueado porque no somos novios aún”, aclaró Sabrina dejando en claro que todavía no tienen título oficial.

Sin embargo, aseguró que no están lejos de ello y reconoció: “Hay modo exclusividad, pero no porque se habló, sino porque hay ganas. Veremos qué pasa pero por ahora estamos muy bien”.

“Siento que tenemos algo lindo con él, me siento bien. El hecho de no ocultarlo es como un mimo al otro. Hace poco que estamos, es todo muy reciente”, sostuvo de igual forma.

Cabe recordar, que Lechu es ex pareja de Florencia Parisi, quien actualmente se encuentra en una relación amorosa con Karina Jelinek.

Sabrina Rojas blanqueó a su nuevo novio, el ex de una famosa: de quién se trata

Luego ser protagonista en reiteradas oportunidades por su separación de Luciano Castro y otros desamores, Sabrina Rojas volvió a estar en pareja y su compañero causó revuelo en las redes por ser el ex de otra persona ligada al mundo del espectáculo.

En sus redes sociales, la conductora de América TV compartió una imagen en la que se la ve sonriendo frente a un espejo mientras es abrazada por su nuevo novio.

Sin embargo, el detalle que hizo que la foto tome repercusión lo dio a conocer el periodista Gustavo Mendez, quien causó polémica al detectar el siguiente dato sobre la pareja de Rojas: “Sabrina Rojas confirmó su romance con Gabriel Lechu, ex de Flor Parisi (tuvieron un hijo, Benicio) y actual novia de Karina Jelinek”.

Hace unos días en LAM, Sabrina Rojas había dado detalles de su nuevo romance. "Es todo muy reciente", afirmó la modelo. "¿Y vos?", le preguntó el conductor Ángel de Brito al comienzo de la nota."Estoy saliendo mucho. Estoy muy nocturna, estoy cuasi adolescente", le respondió la rubia sin dar demasiado información sobre su situación amorosa.

"¿Estás con un pelado? ¿Es cierto? Tenemos fotos", le comentó el comunicador. "¿Ay, tienen fotos?", respondió incómoda. "Sí, del fin de semana", le dijo Ángel.

Acto seguido, mostraron en el ciclo de espectáculos una foto de ella, en una fiesta, bailando con un hombre. Luego, exhibieron otra imagen donde ella está abrazando a ese mismo señor.

"Gente que me estoy dando la oportunidad de conocer", respondió Rojas cuando le preguntaron por el hombre. "Es pelado por elección porque se rapa", detalló y expresó: "Te juro que es todo muy reciente. No está para confirmar".