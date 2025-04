Sabrina Rojas reafirmó un terrible rumor sobre Luciano Castro y Cris Morena: "Doy fe"

Y en el programa Pasó en América, América Tv, se debatió acerca de las exigencias estéticas para quienes integraban los elencos de las tiras infantiles de la famosa productora.

“En la reunión previa de producción de programa hablábamos de esto. Yo, y lo he dicho acá públicamente, creo que nadie que pasa por la escuelita de Cris Morena queda bien de la cabeza. Incluye a tu ex marido, por supuesto...”, lanzó insinuante Tartu haciendo referencia a la ex pareja de su compañera de ciclo.

Embed

A lo que Sabrina Rojas aprovechó la ocasión para "castigar" con un sutil palito a su ex: “Doy fe, doy fe, doy fe...”, comentó entre risas.

Ya más serio, Tartu analizó: "La verdad. Nadie que pasa por ahí (por los productos de Cris Morena) queda bien, son Miley Cyrus, quedan tronados".

A lo que Sabrina Rojas fijó su postura: "Para mí todos los niños que laburan desde muy chiquitos son muy pocos los que después logran tener una vida normal".

"Por eso para mí los niños tienen que ser niños y laburar cuando sean grandes", finalizó la conductora sosteniendo su posición en cuanto al trabajo de los niños en los medios.

sabrina rojas cris morena paso en america.jpg

El sorpresivo elogio de Sabrina Rojas a Flor Vigna tras la feroz guerra por Luciano Castro

Hace un tiempo Sabrina Rojas y Flor Vigna estuvieron enfrentadas públicamente cuando la cantante estaba en pareja con Luciano Castro, ex de la actriz y conductora de Pasó en América, América Tv.

Lo cierto es que luego de la separación de Vigna y Castro a comienzos de 2024 y el rápido inicio del romance del galán con Griselda Siciliani, parece haberse calmado las aguas.

Ahora Rojas sorprendió con un elogio a Vigna al ser consultada en el ciclo Ángel Responde, Bondi Live, sobre su opinión del nuevo tema de Flor titulado de manera polémica La roba maridos.

"¿Qué te parece el adelanto de la nueva canción de Flor Vigna?", le preguntaron a Sabrina, quien admitió: "No lo escuché, escuché como un pedacito".

Y agregó: "Yo mi historia ya dije, ya hablé, ya redondee, ya sané, ya todo. Por lo que pasa Flor yo ya pasé".

Consultada si le gusta la música que hace Flor Vigna, Sabrina Rojas fue sincera y la elogió: "Tal vez no es la música que yo consumo, pero sí".

"Aparte me parece muy capa ella como emprendedora, de verdad, yo la admiro mucho", continuó la ex de Castro. Y cerró: "Compone sobre su vida".