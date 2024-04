Sabrina Rojas reveló por qué dejó de seguir al Tucu López en Instagram y fue implacable

Así las cosas, de visita en Intrusos (América TV), Sabrina fue clara y directa cuando le consultaron si era cierto que había dejado de seguir al Tucu en Instagram, al tiempo que aprovechó para dispararle una sutil chicana.

Sabrina Rojas - Dejé de seguir al Tucu López en Instagram - captura Intrusos.jpg

“Lo dejaste de seguir al Tucu en Instagram. ¿Por qué?”, fue la contundente pregunta de Pampito, a lo que Rojas no esquivó la situación al disparar: “Porque ya no tenemos vínculo”. En ese momento, fue Laura Ubfal quien acotó filosa que en realidad es porque el Tucu "anda con la vestuarista”.

Lejos de excusarse o fingir una respuesta políticamente correcta, Sabrina Rojas se sinceró al detallar fastidiada: “Ya me da fiaca hablar de él. Basta. Me separé hace 5 meses. No tenemos más nada en común. Cuando no tenés más nada en común, se da vuelta la página”.

“A mí la vida me urge. Yo avanzo, avanzo. Bastante uno tiene que lidiar con el padre (Luciano Castro) de los niños como para seguir lidiando con un ex”, concluyo Sabrina sin vueltas y más directa que nunca.

El nuevo romance del Tucu López tras separarse de Sabrina Rojas: quién es la compañera de teatro que lo conquistó

A finales de 2023, luego de dos años de relación, Sabrina Rojas y el Tucu López decidieron separarse. Desde entonces, ambos mantuvieron un perfil bajo y nunca se supo de una nueva relación de los dos, incluso hasta pasaron por rumores de reconciliación hace poco.

Lo cierto es que en el ciclo LAM, América Tv, Fernanda Iglesias contó detalles de quién sería la mujer que estaría en un romance con el actor y locutor, y sería una compañera de teatro.

tucu lopez 1.jpg

Se trata de Haydée Codón, quien es la vestuarista de la obra "Sinvergüenzas", que tiene al Tucu como uno de sus protagonistas. El vínculo más allá de lo laboral, que no lleva ningún título, habría nacido hace un tiempo y esto no le habría caído nada bien a Rojas.

tucu lopez haydee.jpg

“El Tucu estaría intimando, teniendo una relación no muy seria, es algo casual, con la vestuarista de Sinvergüenzas. ¡Imagínense la gira!”, contó la panelista sobre el romance. Y amplió al respecto: “Ella es preciosa, también es actriz. Se llama Haydée (Codón). A mí me llego de parte de alguien del elenco. No tendrían exclusividad”.

“Esto a Sabrina (Rojas) no la tendría muy contenta”, cerró la información Fernanda Iglesias sobre el nuevo romance que tendría como protagonista al Tucu López con una compañera de trabajo.