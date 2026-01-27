A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
INCREÍBLE

Quién es el actor de una exitosa serie española de Netflix que hoy trabaja en un balneario de San Clemente del Tuyú

Un actor de una exitosa serie española de Netflix eligió cambiar los reflectores por la arena y vivir una experiencia distinta.

27 ene 2026, 09:00
actor español netflix 2
actor español netflix 2

La vida tiene giros inesperados y, a veces, las historias más sorprendentes no ocurren frente a las cámaras, sino en escenarios cotidianos. Eso fue lo que sucedió con Julen Katzy, actor español que formó parte de la exitosa serie de Netflix Valle Salvaje y que hoy, lejos de los reflectores, se encuentra trabajando como carpero en un balneario de San Clemente del Tuyú.

El encuentro se dio en el programa Arriba América (América TV), donde lo entrevistaron y él mismo contó cómo tomó la decisión de instalarse en la costa argentina. “De un día para otro dije: 'Me voy para Argentina' y tenía un amigo acá, un amigo mío de toda la vida de ahí de España, y vine a visitarle, que él está viviendo acá, que es el sobrino del dueño del balneario”, reveló.

Leé también

Netflix estrenó la película más esperada del 2026 y es la mejor historia basada en hechos reales

Netflix estrenó la película más esperada del 2026 y es la mejor historia basada en hechos reales. (Foto: Archivo)

Con una sonrisa tranquila, Katzy aseguró que su estadía tiene fecha: "Me quedo hasta marzo".

El actor profundizó sobre su elección y dejó una reflexión que habla de búsqueda personal: “Mi decisión ahora era que quería vivir algo diferente, tenía la posibilidad de estar aquí y no sé qué me va a traer Argentina y tampoco sé lo que vengo buscando, pero siento que ya me llevo mucho”.

Valle Salvaje es una producción española de época ambientada en 1763. La trama sigue a Adriana Salcedo de la Cruz, una joven que, tras la muerte de su padre, debe abandonar Madrid y trasladarse al norte del país para cumplir con un matrimonio concertado con un desconocido. En ese nuevo entorno, se enfrenta a intrigas, secretos familiares, traiciones y un amor prohibido que desafía las normas de su tiempo.

La serie conquistó a la audiencia por su ambientación cuidada, su tensión dramática y la fuerza de sus personajes, entre ellos el de Julen Katzy, que supo ganarse un lugar en la pantalla y en la memoria de los espectadores.

Embed

Cuál es la película de Netflix que brilla en los premios Oscar 2026 con sus 9 nominaciones

Netflix volvió a convertirse en protagonista de la conversación mundial gracias a un anuncio que impactó de lleno en la industria del cine. Una de sus producciones originales se transformó en un verdadero fenómeno internacional. Estrenada en noviembre de 2025, no solo conquistó al público, sino que además se aseguró un lugar destacado en la temporada de premios.

La versión de Frankenstein, bajo la dirección de Guillermo del Toro, se consolidó como una de las apuestas más ambiciosas dentro del catálogo de la plataforma. Su reciente logro de nueve nominaciones a los Oscar 2026 la instaló como una de las grandes contendientes del año y reafirmó la vigencia cultural de un clásico revisitado desde una mirada moderna.

Desde el momento de su estreno, la película generó análisis, discusiones y elogios que se replicaron tanto en medios especializados como en redes sociales. El regreso de uno de los relatos fundacionales de la ciencia ficción encontró en Del Toro a un narrador excepcional, capaz de unir sensibilidad, oscuridad y una estética única que impregna cada escena. Según la sinopsis oficial de Netflix: "El ganador del Oscar Guillermo del Toro adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición".

La plataforma de streaming apostó fuerte al incluir esta reinterpretación de Frankenstein en su catálogo, sabiendo que se trataba de un proyecto con vocación de trascender el consumo inmediato. La producción se construyó como un relato de época que combinó terror gótico, drama psicológico y ciencia ficción, manteniendo la esencia de la novela de Mary Shelley, pero sumando nuevas capas emocionales y narrativas.

La trama expuso una historia atravesada por la obsesión, el deseo de inmortalidad y las consecuencias de desafiar los límites de la naturaleza. Victor Frankenstein fue retratado como un científico brillante y atormentado, movido por la ambición de vencer a la muerte. Ese impulso desencadenó una tragedia narrada con ritmo contenido y una puesta en escena detallista.

El anuncio de las nominaciones confirmó lo que muchos intuían desde el estreno: Netflix logró ubicar a Frankenstein entre las producciones más relevantes del año, con nueve candidaturas a los Oscar 2026. Entre las categorías figuran Mejor película, Mejor actor de reparto, Mejor fotografía, Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor diseño de producción, Mejor sonido, Mejor guion adaptado y Mejor banda sonora.

Estos reconocimientos consolidaron la idea de que Netflix dejó de ser únicamente una plataforma de consumo audiovisual para convertirse en un jugador clave dentro del panorama cinematográfico internacional.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Netflix

Lo más visto