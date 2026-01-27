Yanina Latorre expuso la fuerte interna entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres con sus ex

Embed

A todo esto se suma un dato no menor: Chechu Bonelli y Facundo Pieres se conocen desde hace años y, según se recordó, tuvieron un romance en el pasado, cuando ambos estaban solteros. El resurgimiento de ese lazo, en medio de ex parejas que aún orbitan en sus vidas, aporta un condimento extra de intriga.

Las tensiones también alcanzaron la organización familiar de Bonelli. Siempre según Latorre, al momento de coordinar un viaje personal, la modelo le pidió a Cvitanich modificar los días de custodia de sus hijas. Él habría aceptado, pero con una condición clara: que dejara de criticar a Ivana Figueiras. Ante esto, Chechu defendió su rol y relativizó el resto de los conflictos al señalar que “es la madre de los hijos y que lo demás pasa en la vida”.

En paralelo, trascendió que Pieres habría viajado a Cariló para visitar a Bonelli y que ella tendría previsto reencontrarse con él en los próximos días. Sin confirmaciones oficiales, los movimientos no hacen más que avivar las especulaciones.

Como si faltara algo, también salió a la luz un episodio ocurrido en el último cumpleaños de Zaira Nara, donde Bonelli habría intentado asistir pero no fue invitada. Un antecedente que suma tensión a una historia cargada de vínculos cruzados, viejos resentimientos y preguntas abiertas.

Mientras tanto, el mundo del espectáculo sigue atento. Los rumores, los mensajes pendientes y las apariciones estratégicas mantienen el tema en agenda y dejan en claro que, por ahora, esta trama está lejos de llegar a su punto final.

IG Yanina Latorre sobre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

La fotos de Chechu Bonelli y Facundo Pieres juntos en Cariló

Durante los primeros días de enero, Yanina Latorre había encendido las alarmas del mundo del espectáculo al revelar una información inesperada: Chechu Bonelli y Facundo Pieres, ex de Zaira Nara, habían sido vistos muy cerca en una playa de Punta del Este. El dato no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a circular con fuerza, generando todo tipo de especulaciones sobre un posible nuevo vínculo sentimental.

Lejos de apagarse, el rumor volvió a tomar protagonismo días después en Puro Show (El Trece). Allí, Pochi de Gossipeame aportó nuevas pruebas que reavivaron la versión de un romance en ciernes. En esta oportunidad, la panelista mostró imágenes recientes del polista y la modelo compartiendo una cena en Cariló, en una escena que llamó especialmente la atención por el contexto y la actitud de ambos. Según detallaron en el programa, el encuentro tuvo lugar nada menos que “en la vereda de un famoso restaurant”, a la vista de quienes pasaban por la zona.

Al describir el momento, Pochi fue contundente y no dejó lugar a dudas sobre el clima que se respiraba en la mesa. “Estaban tomándose un vinito. Me cuentan que estaban a pura sonrisita”, relató, y enseguida agregó con picardía un dato que alimentó aún más las sospechas: “Lo que me decía la gente que los vio es que no se veía una cena de dos amigos”. La frase, por supuesto, resonó fuerte en el piso y disparó comentarios cruzados entre los panelistas.

Quien también aportó información fue Pampito, que sumó un detalle clave sobre cómo se habría gestado el encuentro. “La información que a vos te llega es: él viajó a Cariló exclusivamente para ver a Chechu Bonelli y tener esta ‘cena romántica’, vamos a poner nosotros”, lanzó el conductor, dejando en claro que, según sus fuentes, no se habría tratado de una coincidencia casual.

chechu bonelli y facundo pieres

Pero eso no fue todo. Pochi volvió a tomar la palabra para marcar un gesto que no pasó inadvertido en una de las fotos difundidas. En la imagen, Chechu Bonelli aparece con una expresión que muchos interpretaron como reveladora. “Tiene cara de enamorada”, señaló la panelista, un comentario que terminó de avivar las versiones sobre un posible acercamiento sentimental entre la modelo y el polista.