Se conoció quién fue el primer eliminado definitivo tras el repechaje de MasterChef Celebrity

Los mayores inconvenientes se dieron en las propuestas de Esther Goris y Maxi López. La actriz presentó una pasta bicolor que se pegó y resultó escasa de salsa y elementos, mientras que el exfutbolista no logró resaltar el sabor de su plato pese a haber utilizado ingredientes costosos y poco habituales. Tras la deliberación del jurado, la decisión fue clara: Esther Goris se convirtió en la primera eliminada definitiva luego del repechaje, confirmando que ya no hay margen para errores en esta etapa decisiva del certamen.

Luego de que el jurado develara quién quedaba eliminado, Maxi López valoró su paso por el programa y se mostró optimista de cara a lo que viene: “Llegué hasta acá, para mí es todo un logro”, dijo, y agregó: “Por ahí esto me sirve para seguir apretando y empezar la próxima semana bien arriba”.

Por su parte, Esther se despidió con palabras de agradecimiento hacia todo el equipo y sus compañeros: “Desde ya muchas gracias por la comprensión, por la ayuda que han tenido mis compañeros, los chef, Wanda en el mercado, todos me han ayudado, la verdad que es todo gratitud y me encantó estar acá”.

Qué le dijo Wanda Nara a Rusherking en MasterChef que le generó incomodidad

La participación de Rusherking en MasterChef Celebrity (Telefe) no pasó desapercibida y dejó una de las escenas más comentadas de la noche del domingo. Luego de ingresar nuevamente al certamen tras el repechaje, el cantante fue protagonista de un intercambio picante con Wanda Nara, que no dudó en llevar la charla hacia el terreno sentimental.

Todo se disparó en una charla distendida entre la conductora e Ian Lucas. Como ambos aseguraron conocerse desde hace años, Wanda le pidió sugerencias para sacarle tema al artista. “Preguntale por alguna de sus exs”, lanzó Ian, entre risas. Wanda recogió el guante y, con picardía, bromeó: “Hace un momento estaba mal, pero me salió la maldad de adentro”.

Minutos después, la mediática se acercó directamente a la estación de Rusherking mientras cocinaba y fue al hueso: le consultó si alguna vez había regalado un auto. El participante respondió que sí y que el tema ya era conocido, en alusión a su relación pasada con la China Suárez. Ante la repregunta sobre qué ocurrió con el vehículo tras la separación, explicó que su intención era que ella se lo quedara, pero que finalmente decidió devolverlo, por lo que terminaron vendiéndolo.

La escena no pasó inadvertida para el resto del estudio. Desde la mesada de al lado, Evangelina Anderson intervino con humor y pidió que hablaran más fuerte para que todos pudieran escuchar el intercambio, generando risas entre los presentes.

La charla continuó con un giro inesperado cuando Rusherking le devolvió la pregunta a la conductora: “¿Qué es lo más caro que regalaste?”. Wanda no dudó en responder con una confesión llamativa: “Regalé una casa, pero también me la quedé yo cuando me separé, obvio, porque la regalé pero a mi nombre”.

Por su parte, el cantante aclaró que en su experiencia no había dejado el auto a su nombre, lo que luego le trajo complicaciones al momento de venderlo. Cerrando el tema, lanzó entre risas frente a cámara: “Creo que ese fue el primero y último auto, basta”, poniendo fin a uno de los momentos más picantes del programa.