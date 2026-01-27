La firme reacción de Belén Ludueña ante un comentario desubicado sobre su embarazo

Más tarde, la conductora decidió ir un paso más allá y, con el objetivo de generar conciencia sobre un tema que atraviesa a muchas mujeres, volvió a expresarse con contundencia: “Ser mamá a los 40, para algunos… Les comparto un comentario que me dejaron y quiero mostrarles para generar CONCIENCIA. La maternidad es un tema que merece RESPETO Y CUIDADO. Solo cada mujer sabe el proceso que vivió y nadie tiene por qué opinar con liviandad sobre un tema que para muchas es muy doloroso”.

Finalmente, María Belén cerró su mensaje con una reflexión directa y un pedido claro: “Estaría bueno que trabajemos como sociedad para que la EMPATÍA deje de ser un slogan marketinero y se transforme en un ejercicio cotidiano. PD: borraste el comentario pero un pedido de disculpas hubiera sido más bienvenido. Todos nos podemos equivocar y aprender en el camino”.

Con sus palabras, Ludueña no solo defendió su experiencia personal, sino que también puso sobre la mesa un debate necesario sobre la maternidad, el respeto y la empatía en tiempos de redes sociales.

María Belén Aramburu y Jorge Macri

La historia de amor de María Belén Ludueña y Jorge Macri

La historia de amor entre María Belén Ludueña y Jorge Macri tuvo un comienzo inesperado, lejos de los flashes románticos y más cerca del terreno profesional. Todo arrancó en 2017, cuando se conocieron durante una entrevista en el programa La Lupa, por Canal 26. En ese entonces, él se desempeñaba como ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ella lo entrevistaba, sin imaginar que ese cruce televisivo sería el punto de partida de una relación que con el tiempo se volvería sólida y profunda.

Tras la nota, Jorge dio el primer paso: se sacaron una selfie post-entrevista y la invitó a salir. Sin embargo, la respuesta de María Belén no fue inmediata ni positiva. La periodista tenía dudas claras: por un lado, él estaba divorciado hacía siete años y ella no estaba segura de su situación sentimental; por otro, la diferencia de edad de 22 años la hacía dudar. Lejos de rendirse, Macri insistió con paciencia durante un año, enviándole mensajes en fechas clave, sin presionarla.

En ese proceso, hubo un empujón clave del entorno. Un compañero de trabajo, Eduardo Feinmann, fue quien la convenció de darle una oportunidad y aceptar una salida. Esa decisión marcó un antes y un después. El primer encuentro fue un almuerzo en la casa de Jorge, que terminó de conquistarla. Tiempo después, ella recordaría ese momento con palabras que dejaron en claro el impacto que le generó: “Fue súper respetuoso... Me cautivó, tiene una mente brillante”.

casamiento María Belén Ludueña y Jorge Macri

El vínculo fue creciendo de manera natural y firme. Finalmente, el 8 de agosto de 2018 formalizaron su relación y se pusieron de novios. Con el paso del tiempo, la pareja apostó a la convivencia y a construir un proyecto en común, consolidando un noviazgo que se sostuvo durante cuatro años.

El gran paso llegó el 12 de noviembre de 2022, cuando se casaron en La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. La celebración fue descontracturada, fiel al estilo de ambos, y luego disfrutaron de una luna de miel en París, sellando ese momento tan esperado.

En la actualidad, María Belén no duda en definir a Jorge como su “gran amor” y el equilibrio que encontró en su vida. A su lado, asegura sentirse su “mejor versión”, una frase que resume el presente emocional que atraviesa la pareja. En 2025, anunciaron con emoción que esperan su primer hijo juntos, una noticia que los encuentra plenos y entusiasmados por esta nueva etapa que suma un nuevo capítulo a su historia de amor.