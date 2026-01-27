La firme reacción de Belén Ludueña ante un comentario desubicado sobre su embarazo
Mientras atraviesa un momento clave de su embarazo y a dos meses de convertirse en mamá, María Belén Ludueña enfrentó sin rodeos a un hater que pretendió agredirla con una frase totalmente inapropiada. Mirá.
27 ene 2026, 15:41
Luego de atravesar un largo y profundo proceso de búsqueda que incluyó distintos tratamientos, María Belén Ludueña vive uno de los momentos más felices de su vida. En noviembre de 2025, la conductora anunció públicamente su embarazo y, a los 39 años, se prepara para cumplir el sueño de ser madre junto a su esposo, Jorge Macri, quien ya es padre de tres hijos fruto de su relación anterior con Florencia De Nardi.
Mientras espera la llegada de su bebé, prevista para fines de abril, Ludueña se muestra muy activa en redes sociales, donde comparte con sus seguidores tanto los preparativos como las pequeñas postales del día a día del crecimiento de su pancita. Sin embargo, la exposición también tiene su costado más ingrato y, como suele ocurrir con figuras públicas, no está exenta de recibir comentarios desafortunados.
Esta semana, la periodista decidió no dejar pasar un mensaje que consideró especialmente fuera de lugar. Un usuario comentó sin filtro: “Un poco grandecita para ser madre. Pero bueno, que el parto salga bien”. Lejos de ignorarlo, María Belén optó por responder con firmeza y respeto, marcando un límite claro.
En una primera instancia, compartió el comentario negativo y explicó con total honestidad: “Este tipo de comentarios para una mujer de casi 40 como yo que va a ser madre NO suman. Detrás de cada mamá hay una historia que merece respeto. Algunas se animan a contarla, otras la guardan para su intimidad. Solo nosotras somos conscientes del camino que recorrimos”. Sus palabras rápidamente encontraron apoyo entre sus seguidores, que destacaron su postura y sensibilidad.
Más tarde, la conductora decidió ir un paso más allá y, con el objetivo de generar conciencia sobre un tema que atraviesa a muchas mujeres, volvió a expresarse con contundencia: “Ser mamá a los 40, para algunos… Les comparto un comentario que me dejaron y quiero mostrarles para generar CONCIENCIA. La maternidad es un tema que merece RESPETO Y CUIDADO. Solo cada mujer sabe el proceso que vivió y nadie tiene por qué opinar con liviandad sobre un tema que para muchas es muy doloroso”.
Finalmente, María Belén cerró su mensaje con una reflexión directa y un pedido claro: “Estaría bueno que trabajemos como sociedad para que la EMPATÍA deje de ser un slogan marketinero y se transforme en un ejercicio cotidiano. PD: borraste el comentario pero un pedido de disculpas hubiera sido más bienvenido. Todos nos podemos equivocar y aprender en el camino”.
Con sus palabras, Ludueña no solo defendió su experiencia personal, sino que también puso sobre la mesa un debate necesario sobre la maternidad, el respeto y la empatía en tiempos de redes sociales.
La historia de amor de María Belén Ludueña y Jorge Macri
La historia de amor entre María Belén Ludueña y Jorge Macri tuvo un comienzo inesperado, lejos de los flashes románticos y más cerca del terreno profesional. Todo arrancó en 2017, cuando se conocieron durante una entrevista en el programa La Lupa, por Canal 26. En ese entonces, él se desempeñaba como ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ella lo entrevistaba, sin imaginar que ese cruce televisivo sería el punto de partida de una relación que con el tiempo se volvería sólida y profunda.
Tras la nota, Jorge dio el primer paso: se sacaron una selfie post-entrevista y la invitó a salir. Sin embargo, la respuesta de María Belén no fue inmediata ni positiva. La periodista tenía dudas claras: por un lado, él estaba divorciado hacía siete años y ella no estaba segura de su situación sentimental; por otro, la diferencia de edad de 22 años la hacía dudar. Lejos de rendirse, Macri insistió con paciencia durante un año, enviándole mensajes en fechas clave, sin presionarla.
En ese proceso, hubo un empujón clave del entorno. Un compañero de trabajo, Eduardo Feinmann, fue quien la convenció de darle una oportunidad y aceptar una salida. Esa decisión marcó un antes y un después. El primer encuentro fue un almuerzo en la casa de Jorge, que terminó de conquistarla. Tiempo después, ella recordaría ese momento con palabras que dejaron en claro el impacto que le generó: “Fue súper respetuoso... Me cautivó, tiene una mente brillante”.
El vínculo fue creciendo de manera natural y firme. Finalmente, el 8 de agosto de 2018 formalizaron su relación y se pusieron de novios. Con el paso del tiempo, la pareja apostó a la convivencia y a construir un proyecto en común, consolidando un noviazgo que se sostuvo durante cuatro años.
El gran paso llegó el 12 de noviembre de 2022, cuando se casaron en La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. La celebración fue descontracturada, fiel al estilo de ambos, y luego disfrutaron de una luna de miel en París, sellando ese momento tan esperado.
En la actualidad, María Belén no duda en definir a Jorge como su“gran amor” y el equilibrio que encontró en su vida. A su lado, asegura sentirse su “mejor versión”, una frase que resume el presente emocional que atraviesa la pareja. En 2025, anunciaron con emoción que esperan su primer hijo juntos, una noticia que los encuentra plenos y entusiasmados por esta nueva etapa que suma un nuevo capítulo a su historia de amor.