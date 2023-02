Salieron a la luz nuevas denuncias contra Lhoan, el ex de Charlotte Caniggia, por estafas y engaños

Este martes en Intrusos, Guido Záffora reveló el ex de Charlotte Caniggia "está en la lista negra de una importante aerolínea". ¿El motivo? El mediático habría pagado pasajes al exterior con tarjetas sin fondos.

"Pagaba pasajes de Colombia a Argentina con tarjetas de crédito sin fondos. Lo llaman por la deuda y empieza a responder con inexactitudes con respecto al tema. Finalmente, deciden ponerlo en esta lista negra y va a tener que enfrentar a la Justicia", explicó el panelista.

Pero eso no fue todo. El periodista Juan Pablo Godino relató un hecho alarmante: "En el 2021, veíamos teniendo un buen contacto. Él me escribe un día para pedirme plata, que necesitaba para remedios. Me decía que me iba a dar 200 dólares por esta ayuda".

Cada vez son más los testimonios contra el ex de Charlotte Caniggia, que podría afrontar una dura pena, en caso de no poder cumplir con sus obligaciones y pagar sus deudas.

El ex de Charlotte Caniggia abrió OnlyFans y subió un video desnudo a Instagram

OnlyFans se ha convertido en la plataforma de contenidos eróticos más popular de Internet. La app permite a sus usuarios crear videos y monetizarlos en dólares. Por esa razón, es para muchos un importante fuente de ingresos.

Lhoan, ex de Charlotte Caniggia, se sumó a esa página. En un posteo en su cuenta de Instagram, el joven sumó un enlace a su perfil xxx.

image.png

"¿Están preparados para una buena aventura?", dice en la descripción de su portada en OnlyFans. Por 19,99 dólares por mes, los fans del mediático pueden ver sus videos y fotos exclusivas.

En sus historias en Instagram, Lhoan compartió una grabación hot que hizo en la ducha. Sin embargo, a los pocos minutos se arrepintió y bajo ese material, que PrimiciasYa logró capturar. ¿Te sumarías a la comunidad del ex de Charlotte?