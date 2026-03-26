Salió a la luz el escrito judicial de Wanda Nara denunciando a Mauro Icardi por irregularidades con sus hijas

Por otra parte, el texto no solo apunta a este episodio puntual, sino que también deja entrever un cuestionamiento más amplio hacia el accionar de Icardi, al sugerir que habría tomado decisiones de manera unilateral en distintas cuestiones vinculadas a la crianza. En ese marco, también se solicita la aplicación de una sanción económica: una multa “de 100 millones de pesos” contra el futbolista, como consecuencia de los presuntos incumplimientos señalados. ¿Vendrá el contraataque por parte del futbolista?

IG Yanina Latorre - escrito Ana Rosenfeld Wanda e Icardi

Con cuántos millones se quedó Wanda Nara luego de su separación de Mauro Icardi

El proceso de separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi avanza en la Argentina y se encamina a una definición, aunque todavía quedan puntos sensibles por acordar que mantienen la tensión entre ambas partes.

En ese contexto, Yanina Latorre brindó en SQP (América TV) nuevos detalles sobre el frente judicial que enfrenta la expareja, y también reveló el conflicto que se desató en medio del reciente reencuentro del futbolista con sus hijas durante su estadía en el país.

“Amanecí con Wanda enloquecida en mi celular”, contó la conductora, al referirse a la conversación que mantuvo con la empresaria, quien actualmente se encuentra de viaje en Japón junto a su pareja, Martín Migueles.

A partir de ahí, la panelista explicó el origen del malestar: “Decían que no autorizaba a las chicas a quedarse más tiempo con Icardi. Y Wanda, que está en Japón con el novio, autoriza pero con condiciones: que las chicas vayan al colegio porque desde que llegó Icardi faltaron tres veces al colegio”, detalló, dejando en claro que el eje del conflicto pasa por la rutina escolar de las menores.

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Más adelante, Yanina Latorre sumó información clave sobre la instancia legal que atraviesan Wanda Nara y Mauro Icardi, y cómo sigue el proceso en la Justicia argentina. “Wanda presenta escritos y él también. Hoy (por el miércoles) iba a haber una audiencia para terminar con el divorcio en Argentina, se pasó para el 6 de mayo, técnicamente ese día van a estar oficialmente divorciados que todavía no lo están. Icardi está pidiendo la impugnación de la cesión de bienes”, precisó al aire.

En ese marco, la conductora también sorprendió al revelar cifras vinculadas a la división patrimonial, un punto que sigue generando controversia entre las partes y alimenta la disputa judicial.

“¿Saben con cuántos millones de euros se quedó Wanda? Se quedó con 33 millones de euros en propiedades y los 7 que Mauro denuncia que ella le sustrajo y por eso no le paga la cuota alimentaria”, lanzó, dejando atónitos tanto a sus compañeros en el estudio como a los televidentes.

De esta manera, mientras el divorcio parece acercarse a su desenlace formal, las diferencias económicas y los reclamos cruzados continúan siendo un foco de conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en una historia que todavía suma capítulos.