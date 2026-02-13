Fernanda Iglesias reveló el motivo de la internación de Luciano Castro tras sus duros mensajes: "Desesperado"

Luciano Castro tomó la decisión de internarse en un centro médico en medio del escándalo que generó su separación de Griselda Siciliani, información que se conoció el jueves a través de Pepe Ochoa en LAM (América Tv).
Tras los picantes mensajes en redes, Fernanda Iglesias contó la razón que estaría detrás de la internación por voluntad propia del actor Luciano Castro.
El viernes en Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias explicó el motivo que estaría detrás de la internación del actor: “Luciano se autointernó. Esto pasa cuando alguien está muy desesperado, muy en las últimas, que no ve la salida a un montón de situaciones que le están pasando”, comenzó exponiendo la periodista.
Y explicó al respecto: “Empezó con la separación de Griselda Siciliani pero es un problema que él ya viene arrastrando. Es muy delicado hablar de todo esto. No sé si es una enfermedad, se le dice adicción".
La panelista siguió con su relato: "Esta adicción le estaba trayendo problemas. Yo me entero el 18 de diciembre y yo hablé con mucha gente cercana del entorno. Alguien me dijo: 'esto le pasa por estar todo el día...'".
En ese sentido, Fernanda Iglesias bancó su postura de contar la información completa que tiene: "Es delicado pero la gente no es tonta, no podemos decir que se interna por infiel. Yo sé lo que estoy hablando porque hablé con mucha gente y sé que en ese lugar donde está internado tratan muy bien el problema que tiene Luciano, no estoy hablando por hablar. Para mí hay que contar todo si no el que está del otro lado no entiende bien".
"La adicción que tendría Luciano Castro es a la marihuana, lo voy a decir con todas las letras porque es así. De hecho, Sarah Borrel, la danesa que él intentó tener algo, conto que él le habría ofrecido fumar marihuana", continuó la panelista.
Y afirmó en ese sentido: "Entonces chicos: no está bueno fumar todos los días marihuana porque te llevan a situaciones que por ahí terminan en algo que te traen una tristeza muy grande como lo que le está pasando a Luciano. Este lugar donde está Luciano, que queda en Flores, trabaja muy bien con gente que tiene adicción a la marihuana".
En cuanto a los duros posteos en Instagram que hizo en las últimas horas contra Luciano Castro, Fernanda Iglesias explicó: "Vi que lo estaban tratando con pena el tema y a mí no me da pena, la culpa la tiene él (por la infidelidad)".
A minutos de conocerse la información de la internación de Luciano Castro en una centro médico, Fernanda Iglesias recurrió a las redes sociales con picantes mensajes contra el actor.
"No me da pena Luciano Castro, me da pena todas las mujeres a las que traicionó e hizo sufrir. Que se joda", fue el primer posteo que lanzó furiosa la panelista.
Iglesias fue la encargada de dar por entonces la información y los audios del actor con una joven danesa durante su viaje a España que derivó en el escándalo y separación de Griselda Siciliani.
"Bueno me voy a dormir, pero antes les digo: Luciano no se interna porque es infiel, se interna por otra cosa. Y todos sabemos por qué", advirtió después la periodista.