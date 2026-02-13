Fernanda Iglesias reveló el motivo de la internación de Luciano Castro tras sus duros mensajes: "Desesperado"

En ese sentido, Fernanda Iglesias bancó su postura de contar la información completa que tiene: "Es delicado pero la gente no es tonta, no podemos decir que se interna por infiel. Yo sé lo que estoy hablando porque hablé con mucha gente y sé que en ese lugar donde está internado tratan muy bien el problema que tiene Luciano, no estoy hablando por hablar. Para mí hay que contar todo si no el que está del otro lado no entiende bien".

"La adicción que tendría Luciano Castro es a la marihuana, lo voy a decir con todas las letras porque es así. De hecho, Sarah Borrel, la danesa que él intentó tener algo, conto que él le habría ofrecido fumar marihuana", continuó la panelista.

Y afirmó en ese sentido: "Entonces chicos: no está bueno fumar todos los días marihuana porque te llevan a situaciones que por ahí terminan en algo que te traen una tristeza muy grande como lo que le está pasando a Luciano. Este lugar donde está Luciano, que queda en Flores, trabaja muy bien con gente que tiene adicción a la marihuana".

En cuanto a los duros posteos en Instagram que hizo en las últimas horas contra Luciano Castro, Fernanda Iglesias explicó: "Vi que lo estaban tratando con pena el tema y a mí no me da pena, la culpa la tiene él (por la infidelidad)".

Los filosos mensajes de Fernanda Iglesias ante la internación de Luciano Castro

A minutos de conocerse la información de la internación de Luciano Castro en una centro médico, Fernanda Iglesias recurrió a las redes sociales con picantes mensajes contra el actor.

"No me da pena Luciano Castro, me da pena todas las mujeres a las que traicionó e hizo sufrir. Que se joda", fue el primer posteo que lanzó furiosa la panelista.

Iglesias fue la encargada de dar por entonces la información y los audios del actor con una joven danesa durante su viaje a España que derivó en el escándalo y separación de Griselda Siciliani.

"Bueno me voy a dormir, pero antes les digo: Luciano no se interna porque es infiel, se interna por otra cosa. Y todos sabemos por qué", advirtió después la periodista.