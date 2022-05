Salió a la luz que La China Suárez tuvo un encuentro con Rodrigo De Paul

Embed

La panelista reveló también quién es el dueño de ese restaurante. "¿De quién es el Ombú? Es del hermano del representante de Rodrigo de Paul, que es el marido de Ailén Bechara, Agustín (Jiménez)", añadió.

Por último, Maite indicó que los vieron irse juntos. "Fueron en grupo y se habrían ido solos", sentenció.

Se filtró un detalle hot del video que la China Suárez le envió a Mauro Icardi

En medio del Wandagate, mucho se habló del video hot de La China Suárez, que Wanda Nara encontró en los chats de su pareja, Mauro Icardi, con la actriz.

Este semana en Intrusos, Yanina Latorre estuvo de invitada y se refirió a ese material.

La angelita confirmó que tiene esa grabación en su poder y reveló un detalle hot del contenido de ese video.

"Tengo el video que China Suárez le envió a Mauro Icardi. Está en mi computadora", precisó Yanina.

La panelista de LAM indicó que fue Wanda quien le pasó esa grabación. La botinera accedió por el vínculo de confianza que construyeron.

"Yo fui fiel a todo lo que me contó. La respeté, no conté lo que me pidió. No mostré las cosas", explicó la integrante del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Yanina explicó también que conserva ese material como respaldo. "Yo me cubro, chicos. A ver si me vienen juicios. Yo ya tengo un montón de juicios. Ahora con todo me tengo que cubrir", remarcó.

Por último, la angelita mencionó que, apenas se enteró de la existencia de ese video, hizo hasta lo imposible por tenerlo. "Yo generalmente pido pruebas. No me tiro a la pileta a decir 'hay un video de China Suárez tocándose'. No. Que me lo muestre. Yo no lo muestro, pero lo quiero ver. Y lo vi", cerró.