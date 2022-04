Santiago Albornoz, el cocinero del Hotel de los famosos, reveló qué le dijo su novia tras su beso con Melody Luz

"Nunca lo vimos en vivo. Ella puede estar con alguien y yo no estoy viendo cómo chapa, ella lo vio. Fue algo que nunca habíamos visto y nos divertimos", sumó indicando que su beso le sumó a su pareja.

En ese contexto, agregó: "Me dijo 'ahora quiero que tengas relaciones conmigo en la cocina".

Pero, la participante siguió su historia con Caniggia, entonces el cocinero explicó: "Melody medio que está ahí con Alexander Caniggia. Lo llevamos muy bien, pero no pasa nada con nadie ahora. ¡Se dio vuelta! Ja, ja. Está muy bien, no me pongo celoso".

El hotel de los famosos: la confesión sexual del cocinero y el chape con Melody Luz

Alex Caniggia parece no ser el único del programa El hotel de los famosos, El Trece, que está muy cerca de Melody Luz.

En las últimas horas, la bailarina se besó apasionadamente con Santiago Albornoz del Azar, el cocinero de la casa, quien luego confesó que está en pareja y en una relación abierta.

"No es por mi novia. Tanta exposición me dio un poquito de miedo. Soy una persona bastante extrovertida y caradura", explicó el cocinero.

Y remarcó: "Con mis relaciones anteriores me pasó darme cuenta que me cuesta mucho estar en una relación con una sola persona. Y fue lo que se habló desde el día uno".

"Lo hablé con mi novia y sabía que era algo que podía pasar en la televisión. A mí me impacto que se me tire todo el tiempo", se sinceró.

Melody Luz, en tanto, le comentó a sus compañeros lo que había sucedido con el cocinero, con quien hubo instantes de pura pasión y hasta se animó a hablar de su abstinencia sexual.