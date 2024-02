Santiago del Moro enfrentó las teorías conspirativas por la "expulsión" de Agostina de Gran Hermano

A Agostina le dieron la posibilidad de ver el transmisión en vivo del juego, con una picada y cosas dulces, una cámara de dos plazas y todo lo necesario para pasar una noche ahí.

En las redes sociales algunos usuarios pusieron en duda la "expulsión". Hay quienes hablaron de un plan orquestado para beneficiarla a ella, mientras que otros decían que se había sacado las vendas que le colocaron apenas dejó la casa.

agostina spinelli.jpg

Al aire en su programa radial, El Club Del Moro (La 100), Santiago del Moro se refirió a las especulaciones que se generaron: “Mucha gente decía ‘salió con unas vendas y llegó con otras’. A mí me genera mucha curiosidad el fenómeno de la teoría conspirativa contra Gran Hermano. Siento mucha ternura porque hay mucha gente que necesita eso para pertenecer tirando cualquier cosa”.

El conductor explicó por qué a Agos le tuvieron que acomodar las vendas, un detalle que no pasó desapercibido por los fans del programa. "A Agostina la llevaron con los ojos vendados hasta el estudio y cuando ingresó, intentó sacarse las vendas. Cuando se la estaba sacando, ya sentada en el SUM, le avisaron que se la ponga porque iba a entrar yo a hablarle y ahí ella se la volvió a poner”, reveló

Del Moro también mencionó que era imposible saber que ella iba a atender el teléfono. "Estaba llorando, desconsolada, y no entendía qué pasaba, pobre chica. Decían que estaba arreglado que ella atendiera el teléfono. ¿Cómo vamos a saberlo? Es más, yo pensé que tenía más chances Furia porque estaba cerca del baño”, advirtió.

Por último, el conductor de Telefe desestimó las versiones que dicen que el reality "está arreglado". "¿Por qué nos convendría que esté arreglado todo? Yo no me enojo. Me da mucha ternura lo locura que genera”, remató.

santiago del moro.jpg

Rosina descubrió la verdad sobre la expulsión de Agostina en Gran Hermano

Anoche, los jugadores de Gran Hermano 2023 (Telefe) quedaron en shock luego de que Agostina atendiera el teléfono rojo y se decretara su “expulsión” de la casa. Inmediatamente, la “Poli” tuvo que marcharse incluso con las tostadas que estaba comiendo todavía en su boca.

Sin embargo, nada es lo que parece y Agos recibirá grandes beneficios con su “expulsión”, ya que la misma la llevó al SUM, lugar en el que podrá ver y oír todo lo que sucede en la casa durante su ausencia, además de disfrutar de comida y películas.

A pesar del hermetismo, Rosina parece haber descubierto los planes de la producción y se animó a teorizar que Agostina “está durmiendo en el SUM“.

La participante uruguaya reiteró su hipótesis en varias ocasiones, no obstante, sus compañeros barajan otras posibilidades, aunque todos parecen intuir que la gala del domingo será la del “Repechaje”.

La estadía de Agostina en la habitación es por 24 horas y volverá todo a la normalidad en la gala del miércoles, donde la “expulsada” regresará a la convivencia y podrá participar de la definición del desafío por la casa.

En medio de especulaciones sobre lo que podía pasar con Agos, Gran Hermano se comunicó con los jugadores y les pidió que colaboren con el armado de sus valijas, ya que ella se tuvo que ir sin ellas al igual que Juliana Díaz en la anterior edición del reality.