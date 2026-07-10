Santiago del Moro no aguantó más y cruzó a los analistas de Gran Hermano por Andrea del Boca: "Si acá ya no creemos..."

Fue entonces cuando Santiago del Moro tomó la palabra y realizó un fuerte descargo en defensa de la participante. Si bien reconoció que alrededor de Gran Hermano suelen aparecer todo tipo de teorías y especulaciones, dejó en claro que había un límite que no estaba dispuesto a cruzar. "Andrea, dejame aclarar algo. Yo, por parte del programa oficial de este certamen televisivo, de esta competencia que es Gran Hermano, entiendo todo tipo de teorías conspirativas. Es parte del programa. Ahora, que ya nosotros desde acá, desde el programa oficial, dudemos de la caída de ella cuando hubo un equipo que la pasó horrible, que se asustó, hubo médicos, ambulancias que se movilizaron. Cuando casi se mata, porque la primera reacción, cuando vimos todos esos materiales, fue 'se mató'", remarcó.

Ante esas palabras, Trezeguet aclaró que él nunca había puesto en duda el accidente. "Yo no hablé de la caída nunca", respondió.

Quien sí admitió haber desconfiado fue Mariana Brey. "Yo lo mencioné, lo aclaro nuevamente, no tengo problema. Puedo decir las cosas diez veces, si no se entienden. Yo hablé de lo que inicialmente ocurrió, pero no hablo solamente de la caída, hablo de la caída y de la cantidad de cosas que sucedieron dentro de la casa", explicó.

Del Moro fue al hueso y le hizo una pregunta directa: "¿Vos no le creíste la caída?". Sin vueltas, la periodista contestó: "Inicialmente, cuando se cayó, no".

En medio del intercambio también intervino Ceferino Reato, quien expresó su incredulidad frente a esa teoría. "¿Cómo se va a caer a propósito?", lanzó.

La respuesta del conductor fue contundente y marcó el cierre del debate. "Nosotros, si acá ya no creemos, estamos mal", sentenció. Y, mirando nuevamente a sus panelistas, insistió: "Pero no creés en semejante caída, ¿vos creés que alguien pueda actuar una caída así?".

Qué le respondió Andrea del Boca a Santiago del Moro cuando le preguntó por el rumor más fuerte de Gran Hermano

Tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca protagonizó su esperado mano a mano con Santiago del Moro en La Cumbre. Allí repasó lo que vivió dentro de la casa y respondió a varias versiones que habían circulado en redes sociales durante su participación.

Entre los temas que más eco tuvieron aparecieron los rumores sobre una supuesta “novela vertical” que la tendría como protagonista junto a Manu y su hija, además de las especulaciones que señalaban que había entrado al reality con un contrato especial y un sueldo millonario.

Durante la charla, Del Moro decidió consultarle de manera directa sobre esas versiones. "Había una teoría que vos tenías arreglada con la producción una novela vertical para hacer con Telefe, con Manu como protagonista. Yo dije que no en su principio, pero después vos hablás de una novela vertical, le dijiste a Manu algo. ¿Qué hay de todo eso? Porque Telefe no tiene nada que ver con eso", le planteó el conductor.

Andrea explicó que la idea surgió en otro contexto y negó que existiera un acuerdo previo con el canal o la producción. "No, no tiene nada que ver. En realidad, nos juntamos en el jardín y les dije si en algún momento sienten que yo por ahí... porque le decían perrito faldero y demás, entonces digo: 'Si te perjudica está todo bien, vamos a seguir siendo amigos'. Había muchos celos, Zilli le había hecho una escena de celos. Y en un momento digo: 'Qué lindo sería que él y mi hija hagan una'", relató la actriz.

Ante esa respuesta, Del Moro destacó que la propuesta había surgido desde su mirada profesional: "Eso es con tu ojo de productora, ya lo viste". Andrea, firme, aclaró: "Claro, pero no es que tengo arreglado nada".

Otro de los puntos que generó comentarios durante la estadía de la actriz fue el supuesto monto que habría cobrado por participar del reality. Frente a esas versiones, Del Moro salió a despejar dudas y explicó que su vínculo con el programa fue idéntico al del resto de los jugadores. "Y ahora que ya se fue, que ya está fuera de la casa, fuera de competencia, Andrea tuvo un contrato como cualquier otro participante que se terminó de arreglar en febrero y no pidió nada más y nada menos que lo que había acordado en febrero. Es lejísimo de lo que se dijo, lejísimo, esos sueldos por lo menos acá en este canal no existen, se habló de una cifra millonaria", señaló el conductor.

Finalmente, la actriz se refirió a su relación con la producción y agradeció el acompañamiento recibido durante su paso por el programa. "No es cierto y además, siempre sentí que toda la producción, y quiero agradecerte a vos en tu nombre: sos muy contenedor con todas las palabras que decís y todo el equipo de producción que está detrás, que obviamente sé lo que eso significa, detrás de cada uno de esos espejos hay mucha gente y siempre sentí que nos contenían, o sea, ante mis temas de salud", expresó Del Boca.