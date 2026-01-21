Se confirmó la separación de Keita Baldé y su pareja, a dos años del escandaoloso affaire con Wanda Nara

Con un tono profundo y doloroso, contó cómo se sintió durante el matrimonio: "Amé con todo mi corazón. Di más de lo que debía. Esperé cambios que nunca llegaron. Y, día tras día, aprendí a hacerme pequeña para no molestar, a callar para evitar el conflicto, para justificar lo que me rompía por dentro".

Simona también reflexionó sobre la importancia del respeto dentro de una relación, dejando en claro la razón principal de su decisión: "En un momento dado, comprendí una verdad que me costaba aceptar: el amor no basta sin respeto. Y quedarse no es siempre sinónimo de fuerza. A veces, la verdadera fuerza reside en tener el coraje de partir".

Consciente de su valor personal, cerró su mensaje con un llamado a la autoafirmación: " Me voy sin odio, pero con gran conciencia. Con el dolor de lo que nunca sucedió, pero también con la dignidad de quien se elige después de haberse olvidado de sí mismo durante tanto tiempo".

"Esto no es una derrota. Es un renacimiento. Es el momento en que dejo de pedir que me vean y empiezo a verme a mí misma. Es el momento en el que elijo no aceptar menos de lo que merezco. Me elegí el día que entendí que el amor sin respeto es solo soledad compartida", concluyó.

Qué dijo Wanda Nara de su affaire con Keita Baldé

En medio del conflicto interminable entre Mauro Icardi y Wanda Nara, a fines del 2024 el futbolista difundió una serie de chats que apuntarían a una supuesta infidelidad de la conductora con Keita Baldé, un excompañero suyo.

Las conversaciones corresponden al año 2022 y, según trascendió, Icardi se habría enterado del presunto vínculo entre a partir de las cámaras de seguridad de la casa que compartían en Italia.

Tras el impacto que provocaron estas versiones, el tema fue abordado en Poco Correctos (El Trece), donde la panelista Estefi Berardi reveló que mantuvo contacto directo con Wanda Nara. Allí aclaró que la empresaria confirmó el vínculo con el futbolista senegalés, aunque negó de manera categórica que se haya tratado de una infidelidad.

“Yo hablé con Wanda y ella me contó todo. No hablé ahora, hablé en su momento y ella me dijo cómo fueron las cosas. Me dijo ‘sí, salí con Keita. Fue un año después de lo de la China Suárez y Mauro. Yo estaba separada y no tenía que darle explicaciones a nadie’”, explicó Berardi al aire.

La panelista amplió luego el relato y remarcó que la conductora no intentó ocultar ni negar la situación. "Ella no oculta ni niega nada. Me dijo que no solo salió con Keita, que cuando estuvieron separados, ella era una mujer soltera y que salió con otros chicos, pero que la diferencia fue que no lo publicaron, como con Keita”.

En ese sentido, Berardi fue contundente al desarmar la acusación de engaño que comenzó a circular tras la filtración de los chats. “Se está tratando de instalar que Wanda engañó a Icardi con este jugador senegalés, pero esto no fue así. Ellos estaban separados, por lo que no hubo traición. Incluso lo que dice Wanda es que Keita también estaba separado en ese momento ”, aseguró.