Wanda Nara fue vista otra vez con Martín Migueles y aclaró qué tipo de vínculo los une

Qué cuestionable gesto tuvo la China Suárez con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Está claro que cada movimiento de la China Suárez desde que oficializó su relación con Mauro Icardi se convierte en tema de debate y despierta todo tipo de opiniones.

Por un lado, la actriz cuenta con un grupo fiel de seguidores que la acompaña y celebra cada paso que da. Sin embargo, las fanáticas de Wanda Nara la señalan como la culpable de la separación de la empresaria con el futbolista, y no le perdonan ese rol en la historia.

Tal vez por esa razón, la exprotagonista de Casi Ángeles recibe un fuerte hate en las plataformas digitales, donde los usuarios analizan minuciosamente cada publicación que comparte.

En las últimas horas, varios internautas advirtieron un gesto polémico y considerado cruel por parte de Suárez, justo en la previa del cumpleaños de Francesca, una de las hijas de Icardi.

Lo cierto es que la China eligió mostrar lo cercano y afectuoso que es Mauro con Rufina y Magnolia, las hijas que tuvo con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, quienes viven con ellos en Estambul. En sus historias compartió imágenes de una tarde de nieve en familia, mientras las hijas del delantero apenas mantienen vínculo con su padre. Y el detalle no pasó desapercibido: antes del cumpleaños de Isabella, otra de las hijas de Wanda y Mauro, Suárez exhibió en Instagram el exclusivo bolso rosa de Louis Vuitton que Icardi le había obsequiado.

Por eso, los críticos de la protagonista de La hija del fuego no tardaron en acusarla de tener una actitud hiriente hacia Francesca e Isabella.

Como si fuera poco, se sumó la expectativa por el saludo público de Icardi a Francesca, quien cumplió 11 años el 19 de enero. Sin embargo, desde Turquía el futbolista volvió a optar por el silencio en redes, lo que desató una ola de cuestionamientos.

"Es un acto de violencia vicaria; en Navidad como estaba con su bella familia ensamblada las subió a las nenas, hoy no le sirve saludar a su hija con un post"; "Mauro le dedicó fotos a Amancio en su cumpleaños incluso cuando estaba conviviendo con él (pudo felicitarlo en privado). A Francesca nada en su cumple, es un hdp", fueron algunos de los tantos mensajes que se multiplicaron en distintas plataformas.