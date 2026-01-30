Se confirmó qué fecha se realizará el próximo Martín Fierro de televisión abierta

Cabe destacar que antes se realizarán otras ediciones del Martín Fierro, entre ellas la primera de lo mejor a la Música, una iniciativa de APTRA que busca consolidarse como referente dentro del universo del premio más reconocido del país. Se realizará el 12 de abril. Luego se viene una nueva gala de la Moda prevista para el 26 de abril.

santiago del moro martin fierro 2024.jpg

Rolando Graña y PrimiciasYa ganaron el Martín Fierro a los Portales Web 2025

En julio de 2025, y en el marco de la entrega de los Martín Fierro a los Portales Web que se realizó en el Goldencenter de Parque Norte, se destacaron los premios conseguidos por Rolando Graña y Primicias YA. El conductor de GPS se llevó la estatuilla a mejor firma digital por A24.com y sobresalió en la primera entrega de este tipo de reconocimientos para los sitios de noticias.

Lo concerniente al segmento para TV con firma digital incluía a Rolando Graña, Luis Majul y Rolando Barbano, resultando ganador Graña por sus trabajos realizados en GPS América para A24.com. Al momento de recibir el premio de manos de Jorge Capodristias lo acompañó Gisele Krueger, su esposa y su productora en el ciclo televisivo, y destacó que “los que hacemos periodismo no merecemos ser odiados, vamos a seguir haciendo periodismo antes y después de los periodistas que nos odian”.

Por su parte PrimiciasYA también ganó al mejor espacio como sitio de espectáculos y el premio lo recibió Juan Pablo Godino junto a Daniela González. Godino agradeció al Grupo América por la oportunidad de potenciar a través de la web las noticias de la farándula.