Se conocieron detalles del incómodo cruce entre Juana Viale e Iván de Pineda en los Martín Fierro 2023

juana viale e ivan de pineda 1.jpg

Así lo comentó Adrián Pallares desde Socios del espectáculo (El Trece) durante el repaso de las perlitas de la fiesta de la tv. “Cuando arrancan, Iván de Pineda y Juana están agarrados, y se sueltan inmediatamente" detalló, y recordó: "El problema es que Juana e Iván fueron pareja”.

En ese momento, Nancy Duré agregó que “Mirtha amaba a esa pareja”, momento en que Pallares consultó picante “¿Él tiene un recuerdo de lindo de Juana?”, pero su otra compañera, Paula Varela, respondió sincera que Iván “La detesta” a Juana.

Embed

Martín Fierro 2023: Mirtha Legrand se impuso como Mejor labor en conducción femenina y batió un récord

Mirtha Legrand se llevó una estatuilla como Mejor labor en conducción femenina en la gran fiesta de la televisión, los Premios Martín Fierro 2023. La diva de los almuerzos desplegó toda su simpatía al recibir dicho reconocimiento.

"Muchas gracias. Quiero saludar a mis competidoras porque cada una en los suyo son maravillosa", manifestó la Chiqui con su galardón en la mano.

A lo largo de su carrera, Mirtha ha logrado quedarse con varias estatuillas que, desde ya, tiene contadas. "No es vanidad. No lo tomen a mal, pero les voy a decir cuántos Martín Fierro tengo... este es el número 26. Tengo el de Oro, el de Brillantes y no sé cuántos más", recordó.

MIRTHA.jpg

La Chiqui expresó sus ganas de volver pronto a la pantalla chica. "Ahí está Nacho Viale, le pueden preguntar a él por mi vuelta a la TV. A mí me encanta trabajar. Me hace muy bien", sostuvo.

Antes de volver a su mesa, la diva destacó a quienes trabajan detrás de cámara para su programa. "Muchas gracias a mi producción y a Canal 13, donde he sido muy feliz. Ahora estoy en un impase, no sé dónde voy.... ya se lo diremos", sentenció.