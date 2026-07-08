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Se conocieron fotos inéditas de Ernestina Pais, en medio del dolor tras su muerte: "Gracias por..."

Un amigo de Ernestina Pais compartió su álbum personal junto a Ernestina Pais, a días de su triste partida.

8 jul 2026, 17:17
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Se conocieron fotos inéditas de Ernestina Pais, en medio de dolor tras su muerte: Gracias por....

Se conocieron fotos inéditas de Ernestina Pais, en medio de dolor tras su muerte: "Gracias por...".

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Se conocieron fotos inéditas de Ernestina Pais, en medio de dolor tras su muerte: "Gracias por...".

La muerte de Ernestina Pais sigue generando mensajes de despedida de las personas más cercanas a la actriz. Esta vez fue Lautaro López, artista freelancer especializado en técnicas de esculturas inmersivas, escenografía, tematización y utilería, quien decidió compartir en sus redes fotos inéditas de la relación que mantenía con ella.

"Gracias por haberme dejado entrar en tu vida y ser esa 'gente que sí' para vos", comenzó su publicación, acompañada de postales playeras de quien fuera protagonista de El Divorcio del Año y había fallecido el viernes 26 de junio.

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El artista continuó su texto destacando las cualidades personales de la actriz: "Gracias por haber sido quien fuiste frente a todas las adversidades que esta vida te puso y por lo increíble persona que eras con los demás, tu sinceridad y tu verdad ante todo, tu intelecto, tu lectura".

Sin dar demasiados detalles sobre la naturaleza del vínculo que los unía, pero de manera elocuente, cerró su despedida con palabras muy sentidas: "Te voy a querer toda la vida y a extrañar aún más, me duele mucho y todavía no lo puedo creer. Me quedan muchas cosas por contarte y decirte, sé dónde encontrarte, Ernes".

¿Qué dijo Malena Guinzburg sobre el video con IA de Ernestina Pais y Jorge Guinzburg?

A días de la muerte de Ernestina Pais, a los 54 años, en un trágico accidente en San Isidro, comenzó a circular en las redes un emotivo video creado con inteligencia artificial que recrea un encuentro entre la actriz y Jorge Guinzburg, fallecido en 2008. La pieza recupera el clásico escenario de Mañanas Informales (El Trece), el programa que compartieron durante años, y muestra un diálogo ficticio entre ambos que se viralizó rápidamente y generó respeto y emoción entre los usuarios.

Consultada al respecto en LAM (América TV), Malena Guinzburg, hija de Jorge, reconoció que le costó mucho ver el material pese a que fue creado con buena intención. "Me lo mandó todo el mundo. Gente diciéndome 'mirá qué hermoso'. Supongo que lo hicieron con la mejor", señaló la comediante, y admitió que la impresionó ver a su padre haciendo algo que en realidad nunca hizo.

Más allá de la emoción que generó en muchos usuarios, Malena fue clara respecto de su postura personal sobre este tipo de tecnología: expresó dudas sobre la posibilidad de recrear con IA a personas que ya fallecieron, calificando la experiencia como algo muy personal y remarcando que, más allá de los elogios que recibió el video, a ella le generó una fuerte impresión.

     

 

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