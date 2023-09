Se conocieron nuevos detalles sobre la salud de Jorge Lanata: "La situación es delicada"

Sin embargo, fue en A la Tarde (América), donde compartieron información de ultimo momento y el periodista Diego Esteves comentó: “Tiene que ver con la salud de Jorge Lanata, en el día de ayer se esperaba un alta y tuvo que ser internado nuevamente en terapia intensiva”.

“La situación es compleja de por sí, por ser una persona trasplantada, diabética, y los problemas que ya conocemos. Hoy, habría habido una leve mejoría, pero de todas maneras la situación es delicada”, cerró.

Embed

Cómo quedó la relación de Marina Calabró y Jorge Lanata tras la polémica por la salud de Wanda Nara

Al parecer, desde la polémica por la noticia sobre la salud de Wanda Nara, la relación entre Marina Calabró y Jorge Lanata no volvió a ser la misma. Si bien desde aquel momento continuaron con el programa en buenos términos, quedaron algunas cuestiones por resolver.

Lo cierto es que el día que comenzaron los rumores en torno al estado de la mediática, Marina Calabró recibió una confirmación de su diagnóstico pero decidió no contarlo al aire. Sin embargo, el conductor decidió dar la noticia de todas formas y se vivió un tenso momento en el programa.

Recordando esta situación, en A la Tarde (América) hicieron una nota con Marina para que cuente cómo está su relación con Jorge y que fue lo que sintió aquel día. “Te juro por mi viejo que no pasa nada, no hay ningún tipo de roce ni cambió nuestra relación. Tenemos un vínculo súper lindo en lo profesional que siente al aire y se nota. Si fuera de otra forma lo hubieran percibido”, aseguró la periodista.

Fue ahí cuando Cora Debarbieri le consultó por el incómodo episodio en cual se anunció la enfermedad de Wanda Nara y ella relató: "No lo charlamos fuera de micrófono, yo solamente tenía un mensaje de nuestra productora preguntándome cómo quería manejar el tema y le escribí que yo para hablar de la salud de alguien necesito un parte oficial o la palabra de la familia".

"Eso calculo que la productora se lo debe haber comunicado a Lanta, y si le dijo eso.. ¿Para qué incluirte en algo que vos no querías participar?", indagó la panelista.

"Me parece que así como el programa se llama Lanata sin Filtro y él lo maneja de acuerdo a su criterio editorial, él me da la libertad de pararme donde me paré, e incluso de cambiar ideas al aire. Yo le dije 'esta es tu convicción, no es la mía', y sé que él respeta la mía. Es una de las grandes virtudes de la Lanata y una de las cosas más gratificantes de laburar con el, por algo mantuvimos una relación de ocho años", reflexionó Marina.