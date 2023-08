Wanda Nara habló por primera vez sobre su delicado estado de salud: "Fue muy de golpe"

"Dudo mucho sobre hablar o no hablar del tema, me encantaría poder hablarlo libremente, pero a veces la gente te juzga, o a veces piensan que si lo hablás no es real. Entonces prefiero guardármelo. Mi gente y mis amigos están, ellos saben todo. Cuando este más fuerte lo voy a contar. Me hubiese gustado que fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto", sostuvo. Y remarcó, con la voz entrecortada: "Nunca jugaría con un tema de salud, si hay algo que soy es buena persona. La salud es el límite".

Wanda también contó que su tratamiento lo hará en Buenos Aires, en Fundaleu, y que es exacamente el mismo que se hace en otros lugares como Milán y París.

En otra parte de la entrevista, sin nombrar al periodista Jorge Lanata, quien filtró su diagnóstico, Wanda expresó: “Cuando me preguntaban si le iba a hacer juicio a la persona que lo filtró, dije que no. No voy a hacerle juicio a nadie porque obviamente trabajo en este ambiente desde muy chiquita y la letra chica que no nos gusta es eso”.

La conductora de MasterChef también reflexionó sobre su delicado estado de salud y dijo: “Me gustaría poder más adelante hablarlo y ayudar a alguien que lo necesite, que tenga las dudas y los miedos por los cuales yo pasé y sigo teniendo. Yo quería darle mi teléfono a mi médico para que lo comparta con otros y poder ayudar, pero me dijo: ‘En este momento vos no estás para ayudar a nadie’ porque hablo y me quiebro... pero más adelante sí”.

En la noche del lunes se vio la gran final de MasterChef, Telefe, y el mexicano Rodolfo Vera Calderón se convirtió en el campeón de la edición 2023 al vencer con su menú a Estefanía Herlein.

En este sentido, a minutos de la gran final del reality gastronómico, Wanda Nara compartió un emotivo posteo en Instagram donde expresó sus sensaciones tras esta gran oportunidad artística que tuvo al frente del ciclo.

"Hoy es la gran final. Para mi en lo personal un desafío inolvidable. Un proyecto internacional que realice en mi amado país, llamado #masterchef y rodeada del mejor equipo que puede existir", comenzó su mensaje.

"Confieso que tuve miedo, sentí cada palabra que decían los que confiaban y los que no. A todos los escuché y les quise dar la mejor versión de mi la verdadera, quien me conocía esta feliz de que pude ser yo", remarcó.

"Quien no me conocía en este formato que me dio libertad de ser Wanda al 100% me conoció, esta soy yo. Que puedo decir de mis ahora y para siempre amados @germanmartitegui @dbetular @donatodesantis. GRACIAS por cuidarme tanto, por ser los mejores compañeros que podía soñar", siguió conmovida.

"Gracias por cuidarme hasta en el último detalle nunca me voy a olvidar lo hermosas personas que son . Los amo con todo mi corazón. Gracias a cada uno de los que formaron parte de este proyecto. Todos fuimos imprescindibles no me imagino esto sin alguno de los que fueron parte. Gracias al público que nos acompañó cada noche. Gracias Participantes nunca los voy a olvidar", agradeció Wanda.

Y cerró: "Fue mi primera experiencia como conductora me preparé, lo soñé y trabaje mucho aprendí de cada uno por que me tocaron seres hermosos que me querían ver brillar Gracias a todos ustedes una vez mas por acompañarme en cada proyecto... Continuará".