Se conoció cómo Evangelina Anderson logró recuperar sus pertenencias de la casa de Ian Lucas

Embed

“Esta nota fue el quiebre de la relación, ese día se pudrió y la dejó porque era negarlo, negarlo, decía que no, después ella decía que era un shippeo, que lo hacían por show, pero ahí cortaron definitivamente”, deslizó la conductora de SQP.

“Lo que pasa es que estaban peleados un tiempo y empezaron a jugar, volver a verse y seguía como... Y porque se veían todos los días en el canal. Hasta la última grabación de la final se siguieron viendo. Solamente sexo, ahí ya no pasaba nada. Ella le hizo mucha escena y le dijo que le iba a hacer fama de mujeriego porque en enero y febrero él salió con chicas en Punta del Este porque no estaban juntos”, agregó Yanina Latorre.

“A él y al entorno de él lo que les duele es que lo traten de loco, de mentiroso, que lo snobeen, que le digan que es un bobo. El pibito, este chico es multi mega millonario. Es un fenómeno el pibe. Ella lo boludeaba”, sumaron desde el panel.

Fue allí que Majo Martino, reveló cómo fue que Evangelina recuperó las cosas que le habían quedado en la casa de Ian. “El otro día ella también lo llamó a Ian Lucas porque quería recuperar sus pertenencias. Sí, le dejó la ropa en seguridad y se la entregaron. Qué horrible final”, reveló mientras todos coincidieron en que ya no habría punto de retorno entre ellos.

Evangelina Anderson le pidió exclusividad a Ian Lucas - captura SQP

Qué dijo el representante de Ian Lucas después de que Evangelina Anderson lo acusase de filtrar las fotos besándose

El conflicto mediático que involucra a Ian Lucas y Evangelina Anderson sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Esta vez quien tomó la palabra fue Lucas Sánchez, representante y amigo cercano del influencer, que decidió responder públicamente luego de que la modelo lo señalara como el presunto responsable de haber difundido las imágenes que desataron la polémica. Además de rechazar esa acusación, también se refirió a las reiteradas declaraciones de Anderson negando cualquier tipo de relación con el joven durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

La respuesta llegó durante su participación en SQP (América TV), donde Sánchez salió al cruce de las versiones que circularon y defendió con firmeza a su representado. Según su mirada, la propia modelo habría hecho más de un movimiento público que dejaba entrever el vínculo con el artista, algo que —siempre de acuerdo con su versión— también le servía para ganar visibilidad dentro del universo digital en el que se mueve el youtuber.

"Quiere cambiar el foco. Se la quiere agarrar conmigo. No creo que esté mal asesorado Ian; al contrario, creo que ella no está asesorada. Hace un lío tremendo y se mezcla. Ian, además de ser mi representado, es mi amigo, familia. Entonces, a partir de ahí...", expresó al responder a los dichos que Evangelina Anderson había realizado previamente en Corta por Lozano (Telefe).

Embed

En ese contexto, Sánchez también planteó que entre ambos existían acuerdos claros sobre cómo manejar el vínculo que mantenían. "Sube historias para que lo vinculen con él, cuando ellos ya estaban juntos. Ian nunca quiso que blanquee esto, nunca se lo planteó. Ella le hizo planteos que él aceptó; él le hizo planteos que ella aceptó. Entonces algo tenían. Novios no eran. Ella hacía todo lo posible para que se filtre", aseguró.

Luego continuó con su explicación y sostuvo que, según su interpretación, la modelo manejaba la situación de manera distinta dependiendo del ámbito. "Después fue al programa y seguía el juego del reality. En el programa jugaba; en la vida real era, en las redes sociales mostraba. Pero cuando venía a su mundo, que no es el de Ian, no jugaba: lo quería hacer ver como un boludo, cuando la que intentaba que se sepa era ella. Entonces, ¿cuánto lo quiere a Ian? Por algo está enojado. Yo en la relación de ellos no participo, pero si está enojado es porque ella quiso jugar a algo en el mundo de Ian y, cuando venía a su mundo, lo quería hacer quedar como un boludo", disparó.

Visiblemente molesto, también negó de manera tajante haber lanzado amenazas contra Majo Martino. "Yo no amenacé a nadie. Tenía un pacto con Eva de que no iba a hablar mal de Ian. Estuvimos una hora y media conversando. Ella me amenazó con decir cosas que no son verdad y yo le dije: 'Yo voy a blanquear que esto es verdad'. Después, con Vero Lozano sale a decir todo esto y, bueno, nos cansamos. ¿Quién se cree que es? Mirá que Ian se siente mal cuando pasan estas cosas. Está jugando con él", sostuvo.

Finalmente, cerró con una reflexión sobre el impacto de toda esta situación en la imagen del influencer. "Lo que menos me beneficia es que lo relacionen con ella, porque lo único que sale de ahí es conflicto. Con Ian todo es clean, porque no hace lío en ningún lado; es un pibe bueno. A mí no me sirve de nada esto. Lo que ella hace es tirar de la soga hasta un punto que no mide. No cuida a nadie", concluyó.