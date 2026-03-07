Nuevo golpe judicial para Mauro Icardi: Elba Marcovecchio explicó el fallo y fue tajante

Embed

Pero ante la pregunta sobre el pago de la cuota alimentaria, la abogada sostuvo que el caso presenta particularidades económicas y legales que lo vuelven complejo. “Hay muchas cuestiones económicas. Acá se limita el reclamo de alimentos como si las niñas estuvieran necesitadas y empezamos a tener una discusión teórica porque no es práctica para este caso en concreto, donde las niñas no tienen de lo que hace a su bienestar y todas sus necesidades”, señaló.

En esa misma línea, agregó que el expediente tiene características poco habituales dentro de este tipo de litigios. “Hay cuestiones que son muy complejas en un expediente en donde está cortada por una restitución internacional y en el medio de esto tramita un expediente de alimentos. Quiero aclarar que este expediente es muy particular, no tiene nada que ver con el 99,9 por ciento de los otros casos de alimentos”, remarcó.

Más adelante, Marcovecchio profundizó sobre la postura de la defensa del jugador, que integra junto a Lara Piro, y explicó el contexto en el que se da la disputa judicial.

“Primero porque lo atraviesa un expediente de restitución internacional. Las nenas tendrían que estar en su centro de vida, ilegítimamente fueron traídas acá. Provisoriamente se estable una cuota fijada solamente por una denuncia, por una manifestación de la mamá, donde se tendrían que estar acreditando muchísimas de las cuestiones que por no haberse radicado la demanda de fondo donde debería radicarse, Turquía, Italia o Argentina, pero en ninguna hay una demanda de fondo donde se diga cuáles son las necesidades de las criaturas, los ingresos de la mamá, ingresos del papá, y se hace una cuota previsora con un monto súper elevado y genera toda esta disputa. Es el 3 por ciento, pero si lo decimos en números, para dos nenas es mucho. Realmente es mucho, mucho dinero. Esto es una batalla que tiene el título de alimentos, pero no representa los alimentos”, sentenció.

Cómo reaccionó Wanda Nara tras filtrarse la supuesta fecha de casamiento de Mauro Icardi con la China Suárez

Tras un breve paréntesis que daba la sensación de haber bajado la intensidad del conflicto, Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a quedar bajo la lupa por un nuevo capítulo de su ya habitual batalla silenciosa en redes sociales. Y, como ocurrió en más de una oportunidad, fue el delantero quien lanzó el primer gesto que encendió la conversación entre seguidores y periodistas del espectáculo.

Desde su cuenta personal, el futbolista publicó una foto junto a la China Suárez y acompañó la imagen con una frase en italiano que rápidamente generó revuelo: “Las cosas están más cerca de lo que paren”. El mensaje, breve pero enigmático, no tardó en despertar interpretaciones de todo tipo dentro del universo mediático y entre los usuarios que siguen de cerca la historia.

En cuestión de minutos, comenzaron a multiplicarse las lecturas sobre el verdadero significado de esas palabras. Para algunos, se trataba de una clara indirecta dirigida a su ex esposa, en medio de los enfrentamientos judiciales que aún mantienen abiertos. Otros, en cambio, optaron por una interpretación más romántica y consideraron que podría tratarse de una señal sobre un posible paso importante en su relación con la actriz.

En ese contexto, la incógnita empezó a aclararse cuando Gustavo Méndez sumó información durante su participación en el programa La mañana con Moria (El Trece). El periodista, que mantiene contacto directo con la ex protagonista de Casi Ángeles, compartió un dato que no pasó desapercibido sobre el presente del jugador y la actriz. “A partir del 12 de marzo, Icardi ya estaría habilitado para volver a casarse”, reveló el panelista al aire.

Pero el dato no terminó ahí. Méndez también se animó a proyectar cuándo podría concretarse ese paso en la vida de la pareja. “Entre octubre y diciembre de este año darían el sí”, aseguró, reforzando así las versiones que desde hace tiempo circulan sobre un eventual casamiento entre Icardi y Suárez.

Mientras esas especulaciones empezaban a ganar fuerza en los medios y en las redes, Wanda Nara también realizó su propio movimiento digital. La empresaria compartió un mensaje dedicado a su hija menor, que estaba por participar de una actividad organizada por su colegio.

“Feliz viaje. Se fueron todos mis cachorros con el colegio, super felices de compartir esta experiencia con sus mejores amigos. Con mucha ilusión, compramos y organizamos linternas, bolsas de dormir, y tantas cosas más”, escribió.

A primera vista, el posteo podría interpretarse simplemente como un mensaje afectuoso de madre. Sin embargo, para muchos usuarios también escondería una sutil indirecta hacia Icardi, a quien Wanda ha señalado en distintas ocasiones por su presunta falta de participación en cuestiones relacionadas con sus hijas, además de reclamarle públicamente el pago de la cuota alimentaria de Francesca e Isabella.

Así, la mediática volvió a remarcar —al menos desde su exposición pública— que es ella quien se ocupa de cada detalle en la rutina de las menores, acompañando sus actividades y estando presente en cada momento. Claro que, como suele suceder en esta historia cargada de capítulos cruzados, la verdadera dinámica familiar solo la conocen quienes forman parte de ella.