El impactante relato de Ernestina Pais tras el choque: cómo la mujer a la que embistió le cambió la vida

Poco después de que se conociera la noticia del incidente, en redes sociales comenzaron a circular fotos de Ernestina junto a otra mujer, ambas apoyadas sobre el vehículo involucrado. Las imágenes despertaron múltiples interpretaciones y comentarios. Sin embargo, De Brito aclaró que la otra persona que aparece en esas postales era, justamente, la conductora del automóvil que resultó afectado.

Según explicó el periodista, el gesto que se ve en la foto tenía una razón muy distinta a la que muchos imaginaron. “En la foto estaban así porque estaban respirando. La señora se dio cuenta de que Ernestina estaba atravesando un ataque de pánico y le dijo que era profesora de yoga y que respiraran juntas”, contó.

La propia Ernestina Pais le confesó a Ángel de Brito cómo vivió ese instante de angustia. “Me puse muy nerviosa. Aunque el choque haya sido una estupidez, me retrotrajo al pasado”, admitió.

Lejos de derivar en una discusión o un conflicto, el encuentro con la otra conductora terminó de una manera completamente inesperada. Tal como reveló el conductor de LAM, ambas mujeres conectaron a partir de lo ocurrido y terminaron generando un vínculo. “Terminaron charlando y se hicieron amigas. Hoy, la señora le dio una clase de yoga en su casa y Ernestina la invitó al teatro”, concluyó De Brito.

La verdad de Ernestina Pais - captura LAM

Cuál fue la primera reacción de Ernestina Pais tras conocerse la noticia del choque

Este semana, el nombre de Ernestina Pais volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de que comenzara a circular la versión de que había protagonizado un accidente de tránsito en Vicente López y que, además, se habría negado a realizar el test de alcoholemia. Frente a la rápida difusión del episodio, la periodista dio su versión de los hechos aunque sin dar demasiados detalles.

De acuerdo con su relato, todo se dio en medio de una situación confusa que con el correr de las horas tomó una dimensión mucho mayor en los medios y en las redes sociales. La conductora sostuvo que el episodio fue interpretado de manera equivocada y que, tal como se informó inicialmente, no se trató de un choque en los términos que trascendieron.

Según planteó, en ningún momento intentó escapar del lugar ni evitar responsabilidades. Por el contrario, remarcó que lo sucedido fue producto de un malentendido que, a medida que pasaba el tiempo, se fue distorsionando cada vez más.

Durante el programa A la Tarde (América TV), el periodista Luis Bremer compartió al aire el intercambio que mantuvo con la conductora, quien le respondió por mensaje ante la consulta sobre lo ocurrido. Allí, Pais buscó bajar el tono de la polémica y dejar en claro su posición.

“Estoy en casa. Ya 'chocar'. Estoy en casa, ni idea. Beso”, leyó Bremer al reproducir las palabras que le envió la periodista.