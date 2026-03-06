El impactante relato de Ernestina Pais tras el choque: cómo la mujer a la que embistió le cambió la vida
En diálogo con Ángel de Brito, Ernestina Pais habló por primera vez del choque en Vicente López y sorprendió al contar cómo la propia damnificada terminó ayudándola.
El nombre de Ernestina Pais volvió a ocupar el centro de la escena mediática luego del fuerte revuelo que generó el accidente automovilístico que protagonizó esta semana en Vicente López. El hecho tomó aún más dimensión cuando trascendió que la conductora se negó a realizar el test de alcoholemia, situación que disparó una catarata de versiones y especulaciones en redes y programas de televisión. Entre ellas, muchos pusieron el foco en una posible recaída en el tratamiento que la actriz lleva adelante contra el alcoholismo. Sin embargo, con el correr de las horas la propia Pais decidió romper el silencio y contar cómo vivió ese momento y, sobre todo, el inesperado vínculo que surgió con la mujer cuyo auto terminó impactando.
En medio del torbellino de rumores, Ernestina Pais se comunicó en privado con Ángel de Brito para aclarar lo sucedido. El conductor reveló detalles de esa charla durante la emisión de LAM (América TV) de este jueves, donde aseguró que el intercambio fue claro y sin rodeos. Según contó, la actriz se mostró tranquila y en buen estado. “Estaba bárbara e impecable”, afirmó el periodista al relatar cómo la encontró durante la conversación.
De acuerdo con lo que explicó De Brito, la conductora siguió de cerca lo que se dijo en televisión sobre el episodio. Incluso, al día siguiente del accidente vio el programa porque estaba “muy conmocionada y alterada” por todo lo que había pasado y por el nivel de repercusión que tomó el tema.
Durante ese diálogo, Pais le confirmó que el choque efectivamente ocurrió, pero fue tajante al negar que haya tenido una recaída. En cambio, explicó que todo se desencadenó por una crisis de ansiedad. El propio Ángel de Brito transmitió el relato que ella le hizo sobre ese instante previo al impacto:“Le agarró un ataque de pánico, no podía respirar y se empezó a descomponer”, detalló el conductor al reconstruir el momento que derivó en que el vehículo de Ernestina terminara chocando contra un auto que estaba estacionado.
Poco después de que se conociera la noticia del incidente, en redes sociales comenzaron a circular fotos de Ernestina junto a otra mujer, ambas apoyadas sobre el vehículo involucrado. Las imágenes despertaron múltiples interpretaciones y comentarios. Sin embargo, De Brito aclaró que la otra persona que aparece en esas postales era, justamente, la conductora del automóvil que resultó afectado.
Según explicó el periodista, el gesto que se ve en la foto tenía una razón muy distinta a la que muchos imaginaron.“En la foto estaban así porque estaban respirando. La señora se dio cuenta de que Ernestina estaba atravesando un ataque de pánico y le dijo que era profesora de yoga y que respiraran juntas”, contó.
La propia Ernestina Pais le confesó a Ángel de Brito cómo vivió ese instante de angustia.“Me puse muy nerviosa. Aunque el choque haya sido una estupidez, me retrotrajo al pasado”, admitió.
Lejos de derivar en una discusión o un conflicto, el encuentro con la otra conductora terminó de una manera completamente inesperada. Tal como reveló el conductor de LAM, ambas mujeres conectaron a partir de lo ocurrido y terminaron generando un vínculo.“Terminaron charlando y se hicieron amigas. Hoy, la señora le dio una clase de yoga en su casa y Ernestina la invitó al teatro”, concluyó De Brito.
Cuál fue la primera reacción de Ernestina Pais tras conocerse la noticia del choque
Este semana, el nombre de Ernestina Pais volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de que comenzara a circular la versión de que había protagonizado un accidente de tránsito en Vicente López y que, además, se habría negado a realizar el test de alcoholemia. Frente a la rápida difusión del episodio, la periodista dio su versión de los hechos aunque sin dar demasiados detalles.
De acuerdo con su relato, todo se dio en medio de una situación confusa que con el correr de las horas tomó una dimensión mucho mayor en los medios y en las redes sociales. La conductora sostuvo que el episodio fue interpretado de manera equivocada y que, tal como se informó inicialmente, no se trató de un choque en los términos que trascendieron.
Según planteó, en ningún momento intentó escapar del lugar ni evitar responsabilidades. Por el contrario, remarcó que lo sucedido fue producto de un malentendido que, a medida que pasaba el tiempo, se fue distorsionando cada vez más.
Durante el programa A la Tarde(América TV), el periodista Luis Bremer compartió al aire el intercambio que mantuvo con la conductora, quien le respondió por mensaje ante la consulta sobre lo ocurrido. Allí, Pais buscó bajar el tono de la polémica y dejar en claro su posición.
“Estoy en casa. Ya 'chocar'. Estoy en casa, ni idea. Beso”, leyó Bremer al reproducir las palabras que le envió la periodista.