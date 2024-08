Se conoció el impactante resultado final de la autopsia a Silvina Luna

“El producto estaba disperso por todo el cuerpo, era material no biológico. Material sintético, y el organismo tenía múltiples cuerpos extraños. Una invasión masiva del producto en el cuerpo de Silvina Luna", aseguró.

Además, explicó que en los resultados se comprobó que el producto comprometió varios órganos, tal como lo que indicaba Silvina en sus últimos años.

“Estaba mezclado en las entrañas y comprometía a muchos órganos, entre ellos el riñón, el hígado y al estómago. Hay otros, pero estos son los principales. Lo que se constató también en la autopsia es que el producto tiene poder migratorio y que además no se disuelve", agregó Guido.

Vicky Xipolitakis contó su experiencia con Cristian Pérez Latorre, el cirujano de Silvina Luna que fue denunciado

Vicky Xipolitakis expuso detalles de su experiencia con el doctor Cristian Pérez Latorre, quien al igual que Aníbal Lotocki hizo operaciones y tratamientos estéticos invasivos sin ser cirujano plástico.

“Yo sí tengo una muy mala experiencia con él. Lamentablemente lo conocí, me traté en algunas oportunidades. A mí me decepcionó y me desilusionó un montón, tanto como profesional y como persona. Él decía que ponía otra cosa y lamentablemente jugaba también con las personas. Él ponía silicona líquida, que es como un aceite”, contó la panelista de Cortá por Lozano (Telefe).

Además que “tengo una experiencia muy, muy mala. Llegué a él porque de verdad se hizo muy público, muy conocido, iban todas las famosas. Fue antes de Lotocki”.

“No me llegué a operar. Fueron tratamientos, tratamientos. Y la verdad que quedé muy desilusionada porque confías como profesional y no era lo que ponía lo que te decía tampoco. Lo más preocupante siempre es la salud. Entonces después caigo a Lotocki, lamentablemente. Se supone que Lotocki iba a reparar eso que Pérez Latorre hizo mal”, indicó Xipolitakis.

Vicki Xipolitakis dejó en claro que Cristian Pérez Latorre solo le hizo tratamientos invasivos, en los que le inyectaba un preparado que él mismo hacía. “Este doctor lo prepara él, lo saca de una jeringa con aceite, lo prepara él”, dijo sobre la sustancia que usaba para los tratamientos.