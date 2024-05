El llanto del exganador de Gran Hermano Roberto Parra al hablar de la muerte de Silvina Luna

“Puff... La recuerdo con la sonrisa que tenía ella, como era ella. Hacía años que no la veía y sé que estaba sufriendo mucho. Cuando sabía que estaba mal, sé que estaba peleando por su vida, no pensé lo peor”, contó Roberto Parra entre lágrimas.

Y comentó: “Si bien sabía que estaba muy mal, nunca pensé eso. Hace años que no la veía”. Ahí, el ganador de Gran Hermano reveló por qué no quiso aparecer en el homenaje a la modelo ni en su velorio.

“Yo decidí no ir por una cuestión de respeto porque yo hace años que no la veía a ella. Sí, le mandé saludos por una persona que le hizo un trabajo en su casa de mantenimiento", indicó Parra.

"No sabía mucho de ella y me parecía que yo no tenía que estar ni en el homenaje ni en su velorio”, continuó. Y argumentó: “No es que yo no quise ir pero después de un montón de años, un momento tan difícil… A mí no me gusta ser ‘Figuretti’, ¿viste? En un momento tan delicado”.

“Yo lo conocí al hermano a Ezequiel cuando era más chico porque ella se quedó sola. Ella perdió a su mamá y a su papá mucho tiempo antes, muchísimo, y la verdad que me caló hondo. Soy un tipo muy emotivo y estas cosas me marcan, no lo puedo creer que siendo tan joven se haya ido”, cerró Roberto Parra conmovido.

Se supo cuándo hablará Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, tras la muerte de la modelo

Cuando todavía está fresco el dolor y la congoja por la muerte de Silvina Luna, el 31 de agosto de 2023 a sus 43 años, tras años de sufrimiento por un cuadro de hipercalcemia e insuficiencia renal generado por una presumible mala praxis que aún la Justicia investiga y debe expedirse, se conoció en qué momento su hermana Ezequiel romperá el silencio.

Ángel de Brito dialogó en LAM, América Tv, con Fernando Burlando, abogado que lleva adelante la causa de la modelo. Allí se refirió a lo solo que quedó Ezequiel. “Hablo con él. Obviamente no todos los días, pero hablamos esporádicamente y lo veo que está reorganizando su vida”, señaló el abogado.

Al tiempo que agregó: "¿Vos sabés lo que era Silvina en la vida de Ezequiel? Era quien realmente lo orientaba en todos los aspectos. Era la hermana mayor... Y lo trataba más que como un hermano, como un hijo”.

“En la inercia de cuidar a un paciente que está grave, como estaba Silvina, (…) y la causa judicial, y después cuando fallece, ocuparse de todas las cosas de su hermana, en un momento, cuando pasa el tiempo, empezás a caer todo lo que viviste en los últimos años”, reflexionó el conductor.

En ese momento el letrado aseguró que si bien Ezequiel“es una persona que no está preparado para todo esto", reveló que "se está organizando muy bien, está con muchos proyectos, tratando de concretar los de Silvina".

En tanto, remarcó que " lo está haciendo seriamente. Obviamente él no está acostumbrado a la exposición y le cuesta muchísimo, no está acostumbrado a expresarse o contar cosas a través de una cámara".

Fue allí cuando el de Brito reveló un desconocido hasta ahora. “Yo fui varias veces a charlar con él y también telefónicamente y me decía ‘Yo hasta que no esté el fallo final, que termine la autopsia, que termine todo esto, prefiero no expresarme públicamente’ y es recontra entendible porque nunca fue un tipo mediático, más allá de trabajar en algunas cosas vinculadas con Silvina y con la tele”, concluyó el periodista confirmando en qué momento el hermano de Silvina Luna hablará con los medios.