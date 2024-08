El cirujano Pérez Latorre, acusado de mala praxis, salió en libertad tras pagar una fianza de 150 mil dólares

En diálogo con Candy Martínez, periodista que reside en Los Ángeles, Estados Unidos, contó: "Él, por el momento, se encuentra encerrado en su departamento. Está con su familia. No quiere salir, no quiere platicar con amigos".

"No estuvo ni 24 horas detenido. En el momento en el que se ordena su arresto lo llevan detenido, pagan la fianza, estamos hablando de 150 mil dólares, no es un vuelto, no es algo simple", detalló Martínez.

"Una persona hizo una cirugía estética con él. Él trabajó y operó como si fuese un cirujano, con licencia de Argentina, no de Estados Unidos. Y esa es la diferencia cuando lo comparan con Lotocki. Lo bueno dentro de todo el panorama negativo es que él tiene el conocimiento. Él es un doctor que estudió. El delito, aquí en los Estados Unidos, está porque él no está habilitado para hacer esto", remarcó la periodista.

También explicó: "Él hizo una cirugía normal, como le puede haber pasado a miles de pacientes que él debe haber tratado en los diez que él lleva viviendo en este país. Una que salga mal, con eso solo basta. Y eso lamentablemente fue lo que sucedió. Esta persona tuvo una infección, esa infección explotó en un montón de problemas físicos y de salud para esta persona. Y ahí es dónde empiezan a investigar. Vamos a tratar con el médico, lo van a buscar, el médico no estaba. Cuando tratan de poner un reporte para saber su número de licencia, la licencia tampoco existe".

Ahí, De Brito le comentó: "Tampoco no se encontró registro de este curso de enfermero o asistente que se decía que tenía". "Exactamente, él lo único que tiene es una licencia de cosmetólogia, que la sacó en el estado de Florida, no lo ha sacado siquiera en el estado de California", le respondió.

Cristian Pérez Latorre: quién es el cirujano que operó a Silvina Luna y fue detenido en Estados Unidos

En el mundo de la cirugía plástica argentina, Cristian Pérez Latorre se erigió como una figura prominente, especialmente entre las celebridades. A lo largo de su carrera, Pérez Latorre ganó notoriedad por operar a algunas de las personalidades más reconocidas del país, como Adrián Suar, Susana Giménez, Valeria Lynch y Vicky Xipolitakis. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito y glamur, se escondían prácticas cuestionables que eventualmente lo llevaron a enfrentar severas consecuencias legales.

Cristian Pérez Latorre, de 53 años, supo ser el cirujano de cabecera de muchas estrellas argentinas, pero su carrera tomó un giro inesperado cuando comenzó a recibir múltiples demandas por mala praxis. Ante la creciente presión, Pérez Latorre decidió dejar Argentina y radicarse en Estados Unidos, en lo que muchos interpretaron como un intento de escapar de su creciente reputación negativa.

Quienes conocieron de cerca a Pérez Latorre lo describen como un personaje mediático y transgresor, cuya fama se sustentaba más en su exposición en los medios que en su habilidad quirúrgica. Según informa Clarín, en el ámbito médico su figura no es respetada; sus colegas critican sus declaraciones televisivas, catalogándolas como carentes de sustento científico y alejadas de la realidad médica.

En sus redes sociales, Pérez Latorre se presentaba como un cirujano plástico certificado en Argentina y como primer asistente quirúrgico en Estados Unidos (RNFA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, las autoridades estadounidenses indicaron que para ejercer legalmente en ese país, es necesario renovar la licencia médica cada 10 años y la de cirujano cada 5. A pesar de esto, no se encontró registro de su nombre en ninguna categoría médica legal en las bases de datos oficiales de Estados Unidos.

Este vacío en su historial profesional no le impidió continuar realizando procedimientos quirúrgicos, uno de los cuales lo llevó a su detención.

El 13 de julio de 2021, Cristian Pérez Latorre llevó a cabo una cirugía plástica sin la certificación médica requerida en Estados Unidos. Esta intervención resultó en graves lesiones para la paciente, lo que desencadenó su arresto. Actualmente enfrenta seis cargos por ejercer la medicina sin certificación y uno por infligir lesiones corporales graves, lo que podría acarrearle hasta 10 años de prisión, según reportes de CBS News.

Entre las amistades destacadas de Pérez Latorre se encuentra Mariana Nannis, una figura mediática argentina con quien mantuvo una estrecha relación. Nannis, ex esposa del futbolista Claudio Caniggia, llegó a hospedar al cirujano y su familia en su casa de Marbella. Sin embargo, la relación entre ambos se deterioró, y Nannis lo acusó públicamente de operar en un "quirófano clandestino en Puerto Madero", un exclusivo barrio de Buenos Aires.

En 2012, Nannis exigió que Pérez Latorre presentara la habilitación correspondiente para operar en "El Molino", una propiedad en la que supuestamente realizaba intervenciones quirúrgicas menores. Esta disputa solo incrementó las sospechas y la controversia alrededor del cirujano.