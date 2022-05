Se conoció la primera foto de Federico Bal después de recibir el alta

En la imagen, Fede está mirando por la ventana de un vehículo, en el cual dejó el hospital, en compañía de su mamá, Carmen Barbieri, y su pareja, Sofía Aldrey.

fede.jpg

El actor también subió un posteo, donde agradecer el apoyo de sus fans, de sus productores, de su familia y del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, que se puso a su disposición luego del accidente en Paraty.

posteo.jpg

El video completo del accidente de Fede Bal en Brasil

El sábado en Resto del mundo (El Trece), Fede Bal relató cómo fue el accidente que sufrió en Paraty, Río de Janeiro.

En el programa mostraron por primera vez los videos que grabaron cuando el actor se cayó mientras estaba arriba de un parapente con motor.

Embed

"Me fracturé la nariz, me romí un pómulo, me caí al piso y me cayó arriba todo el motor, entonces me fracturé en tres partes el antebrazo. Era una película de terror, no sé cómo explicar la sangre que salía”, comentó Fede desde el hospital, horas después del tremendo hecho.