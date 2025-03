Yanina Latorre implacable contra Luciana Salazar tras la demanda por hostigamiento: "Falacias"

“Yo no le creo nada a Salazar porque ella miente. Cómo miente con mi caso judicial, entiendo que puede también mentir con el caso de Redrado. Ella a mí me metió carta documento para empezar una demanda pidiéndome plata por hostigamiento, hablar de la hija, y un montón de cosas. Todo eso pasó a mejor vida, se terminó”, comenzó diciendo.

Luego, amplió: “Lo único que firme yo la semana pasada fue un papel donde me comprometo a no barbear a la hija, y es verdad, ni lo haría ni lo hice. Me metió un hostigamiento porque yo le pregunto seguido de qué trabaja y a ella eso la ofende. Si se lo pregunta Mirtha Legrand no la ofende…Pero no pasó nada Luciana".

“Ayer dijo que estuve imputada y me citaron a indagatoria, entonces como dice cosas que son falacias... yo no estoy imputada. No tuve causa, tuve una mediación, di mi descargo, me llamaron, fui, y firme ante un fiscal”, continuó.

Por último, cerró con un picantísimo comentario contra ella y deslizó: “Ella no va obviamente. ¡Me haces perder el tiempo, Luciana! Yo laburo, vos estás al pedo mirando la tele y llamando a todos los programas para meterte con Redrado y me haces ir al fiscal. Anda vos a hablar”.

Trascendió de cuánto es la millonaria deuda que Martín Redrado tiene con Luciana Salazar por alimentos

Luciana Salazar está en una guerra con Martín Redrado por cuestiones referidas a su hija, Matilda. Entre varios temas, la ex vedette le reclama una importante cifra al economista en concepto de alimentos.

En Mujeres Argentinas (El Trece), Virginia Gallardo le preguntó a la rubia por el reclamo económico que forma parte de la batalla judicial que lleva adelante.

“Luli, te quería preguntar qué hay de cierto que la deuda ascendería a 200 mil dólares”, consultó la panelista.

“Sí, yo te diría que no sé si ya pasó ese monto. Nosotros tenemos que actualizar la cautelar”, precisó Luciana. “Me dijeron que, más intereses, son 6 millones”, acotó Gallardo.

La mamá de Matilda advirtió que es un tema que tiene que revisar bien con su abogado. "Bueno, la verdad yo no tengo ni idea. No sé quién te lo pasó, pero yo no hice los números todavía. Tendríamos que sentarnos con mi abogado para hacer una nueva cautelar porque quedó atrasada, obviamente, la que ya está”, sentenció.