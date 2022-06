Se conoció una foto de Juan Darthés y su mujer en Río de Janeiro

darthes-juan.jpg

En las últimas horas, se conoció una imagen de Juan Darthés junto a su pareja, María del Carmen, mientras almorzaban en un restaurante en Barra de Tijuca, una de las zonas más lujosas de esa ciudad carioca.

“Juan Darthés con su esposa María del Carmen en Barra de Tijuca", escribió el periodista Damián Rojo en su cuenta de Twitter, donde colgó la foto del actor y su mujer.

thelma fardin juan darthés.jpg

Thelma Fardin lleva su denuncia a Juan Darthés ante la ONU

Thelma Fardin denunció en 2018 a Juan Darthés por abuso sexual en un episodio que habría ocurrido en una gira de la ficción Patito Feo en 2009 en Nicaragua. Desde ese entonces, la actriz llevó adelante un largo proceso judicial para buscar una condena del actor, quien se refugió en Brasil.

Invitada al programa Sobredosis de TV que conduce Jorge Rial, Thelma Fardin confirmó que se presentará con su caso ante la Oficina de las Naciones Unidas -ONU- en Ginebra acompañada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en paralelo con el juicio por abuso sexual que sigue adelante en Brasil contra Darthés.

"Vamos a presentarnos ante la ONU, en Ginebra, con la asociación de Estela de Carlotto, que se ocupa de que se cumplan los derechos del niño, para reclamar que se haga justicia, porque estamos hablando de la integridad sexual de una niña, porque en ese momento yo era una niña", relató Fardin.

Embed

Y además se refirió a las versiones que circularon en los últimos días relacionadas con el juicio contra Juan Darthés y desmintió que se haya anulado o se haya declarado inválido.

"La gran estrategia es que se juegue con los tiempos para que esto prescriba y que entonces no lleguemos a un final en el juicio. Resulta muy evidente que lo que hay es una intención de que esto se dilate, ganarme por cansancio, hacer que en el camino me quiebre, y que además la causa prescriba y él no tenga que cumplir esa condena", precisó.

"Yo creo que ningún juez se atrevería a decir que es inocente con la cantidad de pruebas presentadas. Están ganando tiempo, pero de ninguna manera se anuló el juicio", fundamentó la actriz.

Y cerró: "A pesar de que la solución es hablar, ponerlo en palabras, lamentablemente me toca decir que el recorrido judicial es una tortura, es muy poco reparador. No lo es ni en la Argentina, ni en Brasil, donde me toca atravesar el proceso judicial porque él se profugó a ese país".