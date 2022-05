Otra mala noticia para Thelma Fardin en la causa contra Juan Darthés

Ahora, Thelma reveló que por un pedido del actor se demoran las audiencias previstas en el caso.

"Hoy el juez Ali Mazloum aceptó el pedido de la defensa de Darthés para seguir dilatando las audiencias, que faltan para terminar el juicio. Evidentemente no quieren llegar al final. Esto pone en juego la prescriptibilidad del delito", señaló.

La actriz remarcó que se siente agotada por todos los obstáculos, pero dispuesta a seguir con su reclamo. "Nos piden que vayamos a la justicia y la justicia es esta porquería aberrante y para nada reparatoria. La vida en pausa por un proceso judicial que nadie te permite dejar atrás. ¿Cuánto hay que resistir? ¿Cuánto hay que soportar? ¿Cuántas son las pericias suficientes?", exclamó.

"Se escapó a otro país para no ser juzgado donde fueron los hechos y ahora la justicia sigue avalando la impunidad y perpetuando el dolor y la revictimizacion", añadió, en clara referencia a Darthés.

Por último, Thelma se dirigió a todas las mujeres que la acompañan en su batalla. "Compañeras, será muy difícil decirles que se puede, porque hacen todo para quebrarnos, pero mientras escribo y lloro, tengo la convicción de que luchar sigue siendo la única salida. Fuerza y resistencia para todas las víctimas de abuso sexual, eso nos deseo", cerró.

La denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés

Hace tres años, Thelma Fardin denunció que fue víctima de una violación por parte de Juan Darthés cuando ella tenía 16 años.

El hecho ocurrió en Nicaragua cuando estaban de gira con el elenco de Patito Feo.

En diciembre de 2018, de la mano del colectivo Actrices Argentinas, Fardin narró el abuso que sufrió durante la estadía en ese país.

"Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no", relató en ese entonces.

En noviembre de 2021 comenzó el juicio contra Juan Darthés en Brasil, el país de nacionalidad y residencial del actor. Pese a los testimonios y las pruebas que se presentaron, la Justicia de ese país determinó anular el proceso.