Se definió si Pampita irá o no al programa de Susana Giménez para hablar de su crisis con Moritán

Ante esta posible reunión televisiva, que sin duda genera mucha expectativa para escuchar la palabra de la modelo confirmando o desmintiendo su ruptura matrimonial del padre de Anita, su hija más pequeña.

Pero lo cierto es que, según le dijeron desde la producción del ciclo de Susana a PrimiciasYa, por ahora Pampita no irá al programa de la figura de Telefe. "No irá este domingo", aseguraron. Habrá que esperar si la visita se concretará o no más adelante.

Susana Giménez.jpeg

En medio de los rumores de crisis con Roberto García Moritán, Pampita desmintió una fuerte acusación

En los últimos días, Pampita estuvo en boca de todos por los rumores de crisis con Roberto García Moritán. El revuelo fue tan grande que el empresario tuvo que publicar un comunicado para hacer algunas aclaraciones.

"No existe infidelidad ni hay terceros en discordia. Hace cinco años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas. Pero NO estamos separados", manifestó el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

En medio de los rumores de crisis con Moritán, Pampita de alguna manera también dijo lo suyo. La diosa de las pasarelas reaccionó a un posteo de la cuenta de LAM en Twitter, donde se afirmaba que le había puesto like a un duro comentario sobre su marido.

"Mucha mujer para tan poco hombre", decía el mensaje que aseguraban Pampita había likeado en una publicación en Instagram.

Ante la confusión, la modelo fue contundente, fue al posteo de LAM y aclaró: "No puse ningún like".