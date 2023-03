Se desató una feroz batalla judicial entre Rocío Moreno y la actual novia de Paulo Londra

En dicho posteo, la pareja de Londra cubrió la cara de la pequeña, pero etiquetó a una marca de calzado femenino. La ex del cantante se indignó porque asegura están "lucrando" con la imagen de la niña.

Ana Rosenfeld habló en Intrusos y explicó la postura de su defendida, Rocío Moreno. "Martina podría subir con Paulo todas las fotos que quería con la nena de él, pero lo que le molestó a Rocío es el uso económico de la imagen de la nena", sostuvo.

"Acá lo que se está buscando es tratar de preservar el honor de los menores y su imagen", añadió la abogada en el ciclo de Flor de la V.

Por último, Rosenfeld reiteró que el conflicto se desató por la mención de Martina de la marca de indumentaria en el posteo. "Paulo y su novia no pueden lucrar con la nena", concluyó.

Explosivo cruce entre la ex y la actual novia de Paulo Londra: "Cínica"

Rocío Moreno, la expareja del cantante Paulo Londra, causó revuelo entre sus seguidores en Instagram cuando decidió publicar una captura de pantalla que demuestra el intento de la actual novia del artista, Martina Quetglas, por comunicarse con ella vía mensaje privado. Furiosa, la joven arrojó en sus redes de manera picante: “Cínica”.

No conforme, la madre de las dos hijas de Londra agregó una foto en la que aparece abrazada a una de las nenas, Francisca. En la postal, la joven redactó un fuerte descargo dirigido a la que considera la tercera en discordia.

“Bien que cuando estaba de 4 meses no le importó y ahora quiere facturar con su imagen”, dijo en referencia a un posteo de Martina junto a Paulo en el primer cumpleaños de la beba, con regalos.

Por su parte, la actual pareja de Paulo Londra no dejó pasar las provocaciones de Rocío y respondió a través de Twitter: “Cínico es falsear un chat, para hacer circo en las redes. No tiene otra forma de buscar fama que metiendo las nenas en el medio, yo no me meto en asuntos ajenos y es la última vez que contesto algo que hablan sin saber. Fíjense quien cada tanto necesita de este circo”, indicó Martu, picante.

En una reciente entrevista, Rocío aclaró que a Martina le había pedido expresamente no subir fotos de las nenas a sus redes, y menos con fines publicitarios.

Según ella, la respuesta que recibió fueron ataques e insultos por parte de la joven, e incluso el propio padre la las niñas. “Jamás le importó el bienestar de las bebés. No voy a permitir que ahora haga canjes o limpie su imagen mostrándolas”, sentenció Moreno.