Se filtraron las primeras fotos de la sobrina de Ingrid Grudke que fue amante de su marido

"¿Y si me levanto y te chapo y ya?", le decía Martín a la sobrina política de Ingrid en una situación que parecería que estaban muy cerca en la casa. "¿Y que se vaya todo a la mierda decís? Un beso, eso", le respondía ella cómplice.

En el noticiero Mediodía Noticias, El Trece, Javier Fabracci presentó las primeras foto de la sobrina política de Ingrid Grudke que desató la escandalosa separación de la modelo.

Se trata de una joven de 26 años de perfil bajo de Misiones. “Es una chica con perfil tranquilo, que no hace mucho ruido. Por lo que me dijo la gente de la zona, con Martín no se la vio, pero sí están enterados por las redes sociales y los medios", indicó la periodista Patricia Gómez en diálogo con el ciclo A la tarde, América Tv.

Las primeras fotos de Andrea, la sobrina de Ingrid Grudke que fue amante de Martín Colantonio.

Acusan al ex de Ingrid Grudke por violencia y está cada vez más complicado

Hace unos días trascendió que Ingrid Grudke se separó de Martín Colantonio luego de haber descubierto que le fue infiel con una sobrina.

Este miércoles, en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco en América, el periodista Luis Bremer sumó que el ex de la modelo está acusado de haber ejercido violencia hacia sus empleados.

"Martín es dueño de varios locales. En uno de esos locales, hay una persona que habla en off y da cuenta de situaciones de violencia", señaló el panelista.

Bremer indicó que Colantronio es descripto por quienes trabajan con él como un ser "magnético", "cautivante", pero que "cuando se enojaba el día se nublaba para todos".

La presunta víctima podría presentar pruebas en las próximas horas. "Dicen que habrían situaciones de violencia física que quedaron registradas", completó el periodista.